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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
26 октября 2023 Просмотров: 360 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Бенефіціарний власник групи компаній 1+1 media олігарх Ігор Коломойський, який перебуває під вартою у справі про заволодіння коштами Приватбанку, передав свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу компанії в особі чинного гендиректора Ярослава Пахольчука.

Про це йдеться в заяві 1+1 media.

Рішення про передачу корпоративних прав було прийнято Коломойським 23 жовтня. Відповідну заяву було адресовано трудовому колективу медіагрупи та Національній раді з питань телебачення та радіомовлення.

"Мною прийнято рішення про передачу належних мені корпоративних прав в управління трудовому колективу, в особі Пахольчука Ярослава Валерійовича, генерального директора ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1"", який як представник діятиме в інтересах компаній і за дорученням трудового колективу", — йдеться в офіційній заяві Ігоря Коломойського. 

У заяві 1+1 йдеться, що повноваження щодо управління корпоративними правами передбачають можливість управителя приймати від свого імені будь-які необхідні рішення, крім відчуження та/або обтяження корпоративних прав, належних Коломойському, та отримання дивідендів. 

"Передача корпоративних прав в управління не призведе до зміни кінцевого бенефіціарного власника групи 1+1 media, вирішальний вплив (контроль) залишається за Ігорем Коломойським", – додали в медіагрупі.

Рішення про передачу корпоративних прав було ухвалено строком на 5 років. 1+1 пояснює його "необхідністю захисту та збереження принципів свободи слова, неупередженості та обʼєктивного висвітлення подій, які є критично важливими факторами існування медіакомпанії в умовах великої війни". А також тим, що наразі Коломойський не може повноцінно здійснювати свої повноваження. Олігарх перебуває під вартою з 2 вересня.

"На сьогодні вкрай важливо, особливо в умовах турбулентності та повномасштабного вторгнення, зберегти робочий механізм, який формувався роками, та забезпечити безперервність роботи команди задля виконання завдань з інформаційної обороноздатності країни, які покладені на неї", — резюмував Коломойський.

Нагадуємо:

2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.

8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського.

24 жовтня Шевченківський суд Києва відхилив клопотання захисту Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу на домашній арешт, залишив альтернативу - внесення застави у 3,9 млрд гривень, та відправив на медобстеження.

Коломойському загрожує до 12 років ув'язнення.

По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи»

Бенефіціарний власник групи компаній 1+1 media олігарх Ігор Коломойський, який перебуває під вартою у справі про заволодіння коштами Приватбанку, передав свої корпоративні права в медіахолдингу в управління трудовому колективу компанії в особі чинного гендиректора Ярослава Пахольчука.

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