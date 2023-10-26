Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі

|26 октября 2023
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У 2023 році радіодиктант національної єдності вперше відбудеться в День української писемності та мови – 27 жовтня. Радіодиктант можна слухати на хвилях радіо, а також дивитися в ефірі тв, ютуб і на фейсбук-сторінках Суспільного.
У 2023 році радіодиктант національної єдності вперше відбудеться 27 жовтня об 11:00 за Києвом.
До заходу зможуть долучитися українці з будь-якої точки світу. Суспільне Мовлення запропонувало усі можливі формати для участі в радіодиктанті: трансляції на радіо, телеканалі та діджитал-платформах.
Повідомляється, що текст для радіодиктанту називається "Дороги України", його написала українська перекладачка і поетеса Катерина Калитко. Читати диктант буде актор театру і кіно Олексій Гладковський.
До методичної розробки, вже традиційно, долучиться мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.
Радіодиктант - це чудова можливість перевірити свою грамотність. Заплановано що переможці, які наберуть найбільшу кількість балів, отримають корисні призи.
Зазвичай організатори приймають радіодиктанти для перевірки впродовж доби. Це може буде фото чи сканована копія радіодиктанту.
Надсилати до 11:00 30 жовтня за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Або сфотографувати/відсканувати написаний текст та надіслати його до 11:00 30 жовтня на адресу [email protected].
Радіодиктант національної єдності, починаючи з 2000 року проводився 9 листопада, у День української писемності та мови. Свято української писемності започатковано ще у 1997 року указом президента Кучми.
Після того як Православна церква України та Українська греко-католицька церква у 2023 році перейшли на новий календар, дату змінили. З згідно з указом президента Зеленського, відзначення Дня української писемності та мови перенесли на 27 жовтня. Разом з тим перенесли і дату написання радіодиктанту національної єдності.
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У 2023 році радіодиктант національної єдності вперше відбудеться в День української писемності та мови – 27 жовтня. Радіодиктант можна слухати на хвилях радіо, а також дивитися в ефірі тв, ютуб і на фейсбук-сторінках Суспільного.