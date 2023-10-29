Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону

Емоційний стан і поведінка людини можуть змінитися через перебування у полоні. Тому звільнені з полону потребують особливої підтримки рідних, близьких і друзів, щоб повернутися до звичного життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначається, що у звільнених з полону може з’явитися відчуженість, тривожність, безсоння, спостерігатися погіршення стану здоров’я тощо.

У таких випадках психологічний хаб Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції рекомендує:

За можливості дозувати інформацію, яку отримують люди (особливо негативного характеру).

Приділяти звільненому з полону увагу, але не розпитувати про те, чого він не хоче розповідати.

Переконати того, хто був у полоні, пройти лікування, реабілітацію, а також відвідувати психолога.

Підтримувати звільненого з полону під час працевлаштування чи громадської діяльності тощо.

Окрім того, можна звернутися за психологічною підтримкою до хабу. Для цього достатньо зателефонувати на гарячу лінію НІБ за коротким номером: 16-48 і залишити заявку.

Обмін полоненими з Росією

Зазначимо, що єдині переговори, які Україна веде з Росією, стосуються обміну полоненими.

Так, керівник ГУР Кирило Буданов зазначав, що наразі є певні перепони з боку Росії щодо обміну полоненими "всіх на всіх".

Нагадаємо, що нещодавно в Україні ухвалили закон щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Зокрема, він передбачає норму про те, що зарплати полонених будуть віддавати їхнім родинам.