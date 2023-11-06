В Україні лотереї планують перетворити на казино

У Верховній раді зареєстровано законопроект №10101 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення законодавства у сфері організації та проведення азартних ігор та державних лотерей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Зокрема, законопроект передбачає проведення конкурсу з видачі державним лотереям ліцензії на ставки та казино. Коштуватиме вона лише 19,8 млн гривень на рік.

Для порівняння, ліцензовані КРАІЛ компанії зараз платять 120 мільйонів на рік за можливість вести букмекерську діяльність та ще 30 мільйонів – за онлайн-казино. Ще 40 мільйонів доведеться заплатити за кожні п'ять залів гральних автоматів.

Таким чином, у разі ухвалення законопроекту аналогічний перелік дозволів обійдеться лотереям у 10 разів дешевше.

На сьогодні в Україні працюють дві "національні лотереї": "М.С.Л" та "Українська національна лотерея".

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Гетьманцев розповів, що свою кар'єру юриста почав саме в "М.С.Л", а пізніше став одним із акціонерів компанії з часткою 53%. Після обрання в Раду нардеп продав 3% партнеру, а 50%, що залишилися, передав родичу.

"Українська національна лотерея" належить HONG KONG RUI BO INVESTMENT LIMITED (89,93%) та громадянинові Гонконгу Фогго Майклу Джону (10,07%). Раніше засновником значився Микола Печенюк, який наразі обіймає посаду комерційного директора УНЛ.