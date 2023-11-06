Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку

Українські школярі вже розпочали навчання після осінніх канікул, проте не дуже надовго. Адже скоро в них почнуться зимові канікули.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про графік усіх канікул до кінця навчального року 2023/2024 в Україні.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Постанова Кабміну №782, матеріал Волинь UA, рішення КМДА.

Графік канікул 2023/2024

Цей навчальний традиційно розпочався 1 вересня, але триватиме аж до 28 червня 2024 року. Це зроблено для того, аби кожен регіон відповідно до безпекової ситуації міг самостійно ухвалювати рішення стосовно форми та тривалості навчання й відпочинку.

Наприклад, у Києві канікули цього року відбуваються за таким графіком:

зимові - з 23 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року

весняні - із 25 до 31 березня 2024 року

літні - з 1 червня 2024 року до 1 вересня 2024 року

Разом із тим компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024.

Для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.