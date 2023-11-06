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Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"
6 ноября 2023 Просмотров: 69 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.

Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП. 

За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки – 1000 кілометрів.

"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", – зазначив Сметанін. 

Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування. 

По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «"Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"»

Новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.

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