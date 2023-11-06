|6 ноября 2023
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Новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.
Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю ЕП.
За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки – 1000 кілометрів.
"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", – зазначив Сметанін.
Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.
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• В Україні лотереї планують перетворити на казино
29 октября 2023
• Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
• В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям
• Где заказать пластиковые карты в Украине?
• Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону
26 октября 2023
• Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі
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25 октября 2023
• Жіночі купе в поїздах з 15 листопада стануть доступні ще на чотирьох маршрутах
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14 сентября 2023
• Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують
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Комментарии к статье «"Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"»
Новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.