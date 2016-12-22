Память о погибших освободителях Славянска увековечили в книге, на очереди мемориал

В день празднования 25 годовщины создания Вооруженных сил Украины было бы несправедливым обойти вниманием бойцов, которые полегли в боях за Славянск весной-летом 2014 г.

Страницы истории

Напомним, что общие потери украинской армии под Славянском составили 64 воина АТО. На местах их гибели сегодня установлены памятные кресты, мемориальные знаки и поминальные часовни. Появились и литературные работы, отражающие события тех дней. Недавно свет увидела книга «Пам`ять жива», подготовленная к изданию группой местных краеведов и напечатанная за средства общественности. Книга «Пам`ять жива» состоит из двух разделов. Первый посвящен описанию событий апреля-июля 2014 года, во втором поименно указаны все 64 воина-освободителя, полегших в окрестностях Славянска. Все фотографии героев сопровождены их биографией, перечислением наград и кратким описанием обстоятельств боя, ставшего для них последним. Последний отдел посвящен взаимодействию воинов украинской армии с местными жителями – в период оккупации и после нее. Обращаем внимание, что тираж издания пока очень ограничен, поэтому познакомиться с ним можно в читальном зале центральной городской библиотеки.

Мемориальный комплекс

Следует упомянуть еще одну линию чествования погибших героев. Летом текущего года представители нескольких городских общественных организаций обратились к местной власти с предложением установить на центральной площади мемориальную доску, на которой будут указаны имена всех 64 героев. Для рассмотрения этого обращения при исполкоме создали комиссию, которая провела несколько расширенных заседаний.

На сегодняшний день ситуация выглядит следующим образом. Принципиальное согласие городского руководства на обустройство такого объекта получено, заминка возникла с местом его установки. По мнению чиновников, устанавливать в центре города траурный мемориал – не лучшая идея. Тем более, что возле здания горсовета уже есть памятники погибшим афганцам и чернобыльцам. Добавить сюда еще один памятник – окончательно превратить территорию в зону скорби.

Поэтому со своей стороны город выступил со встречным предложением – разместить предлагаемый активистами памятный объект на Аллее славы. Обсуждение данной темы продолжается. Добавим, что о выносе афганского и чернобыльского мемориалов на официальном уровне речь пока не идет.