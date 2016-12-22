Как в Славянске военнослужащих поздравляли

Торжественные сборы, посвященные 25-й годовщине создания украинской армии, состоялись 6 декабря в концертном зале Дома культуры и окружающей среды. Аудитория мероприятия была смешанной, первые зрительские ряды в знак уважения отвели главным героям события – военнослужащим ВСУ.

В память о погибших, в благодарность живым

За минувшую четверть века украинская армия прошла не одну фазу своего существования. Ни для кого не секрет, что долгие годы боеспособность отечественных вооруженных сил подрывалась, профессионализм военнослужащих нивелировался, техника устаревала. Переломными для ВСУ стали события 2014 года, когда войску пришлось вступить в бой с агрессивным противником. В этот момент армия Украины начала писать новую, героическую страницу своей истории.

Об этом, обращаясь к воинам со сцены, сказал начальник Славянского военного комиссариата Борис Балан. Вспомнив эпизоды собственной воинской службы, подполковник отметил, что сегодня армия существует в новых условиях. В своей речи он поблагодарил не только воинов, но и всех тех, кто занимается обеспечением вооруженных сил в тылу – волонтеров, предпринимателей, органы местного самоуправления. В честь праздничного события Борис Балан вручил военнослужащим и военным врачам благодарственные грамоты.

Мирная громада

От лица городской власти к залу обратился заместитель мэра Юрий Подлесный. «Мы, жители Славянска, хорошо знаем, что такое война, и какую ценность представляет собой возможность жить под мирным небом. Спасибо нашим защитникам за такую возможность и низкий им поклон» - сказал заммэра. Память о погибших бойцах присутствующие почтили минутой молчания.

Праздничную составляющую программы наполнили воспитанники детско-юношеских творческих коллективов города. Они пели и танцевали для почетных гостей праздника – воинов Вооруженных сил Украины. Гвоздем программы стало выступление песенного коллектива «Белые купола».

Приурочено к дате

Достаточно масштабное мероприятие планировалось в этот день и на базе центральной городской библиотеки. Однако в планы вмешались ремонтные работы. Поэтому сотрудники учреждения ограничили чествование военных организацией тематической выставки.

Книг, посвященных современной украинской армии, в библиотечном фонде пока немного, признаются библиотекари, однако каждый из имеющихся экземпляров – раритетный.