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Опорная школа Славянска и ее филиалы: вопросов больше, чем ответов

Светлана Вьюниченко
22 декабря 2016 Просмотров: 163 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Среди масштабных проектов, заявленных, но не реализованных в уходящем году, остается капитальный ремонт Славянской ООШ №13, которая будет для города опорной. В сентябре главным опасением родителей учеников было то, где будут учиться дети, когда стартует реконструкция — ее ожидали «буквально со дня на день». В декабре родительская общественность озабочена другим — начнутся ли работы «хотя бы когда-нибудь».

В Былбасовке ремонт опорной школы приближается к концу. У нас о нем перестали даже говорить. Дети почти три недели провели на карантине, за это время можно было успеть горы свернуть, но к работам никто не приступает, - говорят члены родительского комитета школы.

По их мнению, город устранился от проблемы, переложив решение на область. 

В свою очередь, заместитель городского головы Юрий Подлесный убежден, что  в данной ситуации Славянск свою задачу полностью выполнил. Теперь действительно — дело за облгосадминистрацией. 

Мы уже подготовили проектно-сметную документацию и еще в ноябре передали на область. С документами действительно была задержка, поскольку их пришлось корректировать в сторону увеличения суммы. Но теперь все должно пойти быстро. По моим сведениям, область уже объявила тендер на выполнение работ по системе «Прозоро», - говорит Подлесный.

Поскольку право выступать заказчиком ремонтных работ и распоряжаться выделенными для этих целей деньгами имеет исключительно обладминистрация, обвинять Славянск в том, что работы не ведутся, по мнению местных чиновников, странно. 

Родительский актив волнует и вопрос о том, что школа до сих пор не является опорной официально. На сегодняшний день не существует решения сессии по данной теме.

Опорная школа должна включить в себя филиалы. В них не будет старших классов, а значит, проблема, в любом случае, окажется болезненной. Добровольно становиться «подчиненным» никто не захочет. Когда и как Славянск собирается решать этот вопрос, - интересуются родители.

Судя по ответу Юрия Подлесного, определять статус опорной школы город планирует, когда ремонтные работы в учебном заведении будут подходить к концу. Тогда же остро станет и вопрос филиалов.

Та же Былбасовка определилась пока лишь с одним филиалом своей опорной школы. В итоге это вызвало недовольство населения, чуть до драки не доходило. Поэтому мы пока не спешим. Конечная цель существования опорной школы — не механическое понижение статуса других учебных заведений, а улучшение условий образования, - акцентирует внимание заместитель городского головы.

Поэтому, объясняет он, вопрос создания филиалов вынесут на общественное обсуждение. Однако, чтобы тема не переросла в выяснение отношений, принимать участие в обсуждении будут лишь родители потенциальных школ-филиалов. 

Какие именно учебные заведения приобретут этот статус, заммэра не говорит, «чтобы заранее не вызывать ненужный ажиотаж». Однако, по его словам, ООШ  № 10 такая «участь» не грозит. Скорее всего, в филиалы будут преобразовывать школы в отдаленных микрорайонах, превращая их при этом в УВК. Транспортную проблему город планирует решить путем запуска нового маршрута общественного транспорта. Ездить он будет не целый день, а по мере необходимости.

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Среди масштабных проектов, заявленных, но не реализованных в уходящем году, остается капитальный ремонт Славянской ООШ №13, которая будет для города опорной. В сентябре главным опасением родителей учеников было то, где будут учиться дети, когда стартует реконструкция — ее ожидали «буквально со дня на день». В декабре родительская общественность озабочена другим — начнутся ли работы «хотя бы когда-нибудь».

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