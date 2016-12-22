Как в библиотеке святого Николая встречали

|22 декабря 2016
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В понедельник,19 января, в центральной библиотеке Славянска открылась резиденция святого Николая. Ее первыми посетителями стали дети-переселенцы. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Объединенные творчеством» Международной организации по миграции (МОМ) при финансировании правительства Японии. Организовали его сотрудники библиотеки и члены общественного объединения ВПЛ «Право на жизнь».
Добрый праздник волшебства объединил в себе народные традиции и элементы веселого утренника. В театрализованной форме маленьким гостям рассказали о том, как отмечали День Николая наши предки. Этот праздник несет в себе глубокий философский смысл — подарки, даже волшебные, необходимо заслужить. Поэтому первым на импровизированной сцене появился чертик Антипка. Прогоняли его всем дружным коллективом, и раздать свои розги нечисти не удалось - непослушных и невежливых ребятишек в зале не оказалось. Зато святой Николай очаровал юную публику. В его руках распускались цветы и загорался фейерверк.
Дети с удовольствием участвовали в зимних народных забавах, водили хороводы и выполняли задания ведущих.
Как и положено по традиции, праздник окончился раздачей подарков от спонсоров. Было много сладостей. А бойцы 95-й аэромобильной бригады раздали детворе мягкие игрушки — их собрали для переселенцев с Донбасса жители Киевской области.
- Сколько еще веселых праздников нужно провести, чтобы наши дети забыли о войне. Сколько народных традиций нам предстоит возродить, чтобы события, происходящие сейчас на Донбассе, стали невозможны в будущем. Пока мы не можем подарить детям Донбасса. Но подарить им радость, хотя бы в День святого Николая, мы обязаны — эти слова говорили организаторы утренника, вручая каждому юному гостю подарочные наборы сладостей.
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В понедельник,19 января, в центральной библиотеке Славянска открылась резиденция святого Николая. Ее первыми посетителями стали дети-переселенцы. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Объединенные творчеством» Международной организации по миграции (МОМ) при финансировании правительства Японии. Организовали его сотрудники библиотеки и члены общественного объединения ВПЛ «Право на жизнь».