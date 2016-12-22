Спешите посетить: социально-творческий проект «Торкаючись - бачу: великі українці»

Интерактивный формат

Проект «Торкаючись - бачу: великі українці» инициировали львовские активисты ротари-движения, при поддержке Львовской облгосадминистрации. Постепенно к его реализации подключились ротари-клубы из других городов. Включился в тему и Славянск.

Суть идеи состоит в том, чтобы позволить незрячим и слабовидящим людям приобщится к произведениям искусства и отечественной истории. Для этого были изготовлены бюсты знаменитых украинцев, которые можно потрогать руками - под сопровождение фонограммы, рассказывающей о том или ином прототипе. К «озвучке» биографий организаторы проекта привлекли известных актеров и музыкантов: Тину Кароль, Александра Пономарева, Оксану Билозир, Павла Зиброва и других. Кроме того, каждый бюст дополнен описательным текстом, выполненным шрифтом Брайля.

Стремясь сделать проект максимально интерактивным, его организаторы задействовали в реализации и детей с проблемами слуха, которым предоставили возможность раскрасить экспонаты яркими красками. До прибытия в Славянск выставка «Торкаючись - бачу: великі українці» уже экспонировалась в нескольких городах Львовской области, а также в Ивано-Франковске, Ровно, Луцке, Полтаве и Харькове.

Великие украинцы

В Славянском музее сейчас выставлены 12 скульптур, изображающих Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Ивана Франко, Григория Сковороду, Андрея Шептицкого, Николая Амосова, Марию Заньковецкую, Владимира Ивасюка, Михаила Бойчука, Александра Довженко, Георгия Гонгадзе и Сергея Нигояна. Первыми посетителями выставки стали учащиеся городской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. От их лица своими впечатлениями поделился на презентации выпускник школы-интерната, депутат горсовета Виктор Смирнов.

Как признался прославленный паралимпиец, в музее он ранее бывал всего несколько раз – ведь слушать вербальное описание экспонатов достаточно скучно. Предложенная организаторами форма подачи, по словам Виктора Смирнова, кардинально изменила этот стереотип. Стоит отметить, что социальная составляющая проекта прослеживается и в другом элементе – зрячим посетителям экспозиции предлагается надеть на глаза повязку и попробовать поставить себя на место слабовидящих ценителей искусства.

Обращаем внимание, что выставка «Торкаючись бачу» будет экспонироваться всего 10 дней, до 24 декабря, после чего ее повезут по всей территории Украины. Так что желающим познакомиться с проектом лично, советуем не откладывать визит и посетить краеведческий музей до конца текущей недели.