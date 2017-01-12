|12 января 2017
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Каждая страна может похвастаться небанальными событиями, датами, открытиями, которые делают ее известной на весь мир. Большинство этих событий входит в учебники по истории, которые дают школьникам необходимую информацию о государстве, где они живут.
Это действительно очень важно – досконально изучать события, которые случились в разных временных рамках на территории, что является для нас родным домом.
Мы, сами того не осознавая, творим собственную историю. Ежедневно, делая великие или даже монотонные дела, мы пишем события, которые, возможно, в будущем станут ключевыми для нашей страны или даже всего мира. Каждая личность – незаурядна, важно помнить это, особенно воспитывая собственных детей. На примерах других выдающихся персон можно построить для своей семьи пример для подражания, изучая биографию спортсменов, бизнесменов и просто важных и положительных людей.
Читая о достижениях того или иного гражданина, ответьте для себя на важный вопрос: хочу ли я быть похожим на этого человека? Какие черты характера помогли ему достичь успеха и определённой высоты? Присутствуют ли они в моей модели поведения? А как бы я поступил, окажись на месте этого человека?
Подобные философствования никогда не бывают лишними. Задавая вопросы самому себе или своим детям, мы можем быстрее и точнее разобраться в себе, понять, какие жизненные цели мы преследуем, и какие приоритеты следует обозначить для себя. Главное, отыскать для себя личность, которая могла бы заинтересовать и мотивировать.
Одним из примеров, человеком, который может послужить вдохновением для каждого, является Андрей Мацола. Делая свою ежедневную работу, он не только создает имидж всей страны, но и дает повод соотечественникам задуматься о будущем своего государства. Это ли не делает его выдающейся личностью?
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Комментарии к статье «Люди, которые творят историю»
Каждая страна может похвастаться небанальными событиями, датами, открытиями, которые делают ее известной на весь мир. Большинство этих событий входит в учебники по истории, которые дают школьникам необходимую информацию о государстве, где они живут.