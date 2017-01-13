Спортплощадки, часовня, пруд: каким может стать сквер «Мечта»

У сквера «Мечта», созданного славянскими энтузиастами на месте заброшенной посадки между улицами Добровольского и Банковской (Юных Коммунаров), появилась документальная основа для дальнейшего развития.

На последнем в минувшем году пленарном заседании Славянского горсовета депутаты утверждили детальный план обустройства территории сквера. Документ был разработан в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры по заказу горсовета и презентован на заседании депутатской комиссии по вопросам землепользования, градостроительства и экологии.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ

Согласно пояснительной записке, в сквере будут две основных аллеи - Центральная и Семейная. Вдоль них предполагается установить скамейки, а с обеих сторон Центральной – еще и декоративные фонтаны. Входов в сквер также будет два, главный - со стороны автовокзала. Сюда перенесут двухметровые буквы «Мрія», которые сейчас стоят вблизи насосной станции. Возле главного входа предлагается обустроить кофейню.

Детальный план предусматривает множество тематических площадок: комплексной детской, для занятий теннисом, гимнастикой, йогой, скейтбордингом, волейбольно-баскетбольной, площадки для молодоженов с часовней и беседкой для торжественных церемоний, площадки для проведения массовых мероприятий со сценой и мультимедийным экраном. Предусмотрены отдельные зоны для выгула собак и сбора мусора, парковки вдоль улиц Добровольского и Центральной, а также общественный туалет.

К слову, относительно часовни мнения разошлись. В изначальном проекте этого объекта не было, его внесли позже по предложению группы депутатов. Однако другие местные избранники выступили против: по их мнению, культовое сооружение в месте отдыха ни к чему. В итоговом варианте проекта часовню все же оставили, но только как сугубо декоративный объект, не имеющий функционального назначения.

Для озеленения площадок предлагается использовать специальную газонную траву, устойчивую к вытаптыванию. Для прочих участков с меньшей антропогенной нагрузкой - местные культуры, не требующие особого ухода.

Дорожки и прочие пешеходные зоны сквера проектировщики предлагают оснастить мощением, наиболее важные в планировочном отношении участки выделить цветной плиткой. Подчеркивается, что сквер должен быть удобен для передвижения всем группам населения, в том числе, инвалидам.

Что касается железнодорожной ветки, то, насколько удалось понять, ее участок, проходящий через территорию сквера, будет «отсечен» от основного декоративным ограждением. Вдоль железнодорожного полотна пройдут велосипедные дорожки, а на нем самом установят декоративный паровоз-памятник.

Проектировщики отмечают, что спецификой рельефа сквера является отсутствие уклона поверхности для стока осадков, что, впрочем, типично для всей центральной части Славянска. Сейчас дождевая вода с газонов стекает на парковые дорожки, из-за чего те становятся труднопроходимыми. Данную проблему предлагается решить путем поднятия уровня тротуаров над газонами. Вдоль пешеходных дорожек запроектированы так называемые дождевые сады – озелененные участки, предназначенные для сбора стекающей с тротуаров воды и последующего ее поглощения почвой. Для централизованной концентрации излишков почвенной влаги в сквере предлагается выкопать небольшой декоративный пруд.

Также отмечается, что определенные проблемы для реализации проекта несет аварийная ливневая канализация, из-за которой сквер периодически затапливается, а также наличие массы инженерных коммуникаций: под землей проходят водопроводные сети, уже упомянутая ливневка, электрические сети и кабели связи. Кроме того, сквер пересекает воздушная электрическая линия напряжением 6 кВ. К слову, наличие инженерных сетей воспрепятствовало строительству в сквере торгового центра, которое изначально предполагалось в соответствии с генеральным планом города.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Несмотря на грандиозные замыслы, детальный пока план остается всего лишь красивой картинкой. Чтобы задуманное воплотилось в жизнь, необходимо пройти еще множество документальных процедур.

Дальнейшей судьбе «Мечты» было посвящено заседание рабочей группы с участием представителей исполкома, руководителей профильных коммунальных предприятий и УЖКХ, а также общественников, которое состоялось в исполкоме 11 января. Насколько удалось понять, задумки, отображенные в детальном плане, предполагается реализовать за счет привлечения грантовых средств международных организаций. Но для этого необходимо определить, кто будет землепользователем данного участка. Землю предполагается закрепить за коммунальным предприятием «Наружное освещение». Сейчас сквер числится на балансе предприятия как зеленая зона.

В связи с этим возникают следующие вопросы. Во-первых, пока неясно, кто будет оплачивать разработку проекта землеустройства. Во-вторых, если предприятие будет выступать землепользователем, ему придется платить земельный налог, от которого горсовет его освободить не сможет. Между тем, по сведениям директора «Наружного освещения» Дмитрия Диденко, сумма налога может достигать двух миллионов гривен в год. Ответы на все эти вопросы предстоит дать специалистам.