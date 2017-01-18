Вадим Лях: «На сегодня вопрос бродячих собак решения не имеет»

В Славянске, районе очистных сооружений, планируется строительство питомника для бездомных собак. Информация об этом прозвучала на пресс-конференции с мэром города 17 января.

Поводом к ней стало выступление на аппаратном совещании представителя СЭС Галины Шишовой. По ее словам, на ул. Васильевской (Октябрьской Революции) обитает особо злобная собака, которая в буквальном смысле не дает прохода людям.

- Мы неоднократно подавали заявки в соответствующую службу, но реакции не было. Собака по-прежнему кусает граждан, - возмутилась санитарный врач.

Однако руководитель КАТП Константин Водопьянов эмоционально объяснил, что по заявке на отлов данного пса они выезжали, но общественность дома, защищая четвероногого друга, вызвала полицию.

К сожалению, такие ситуации в Славянске не редкость. В редакцию часто обращаются читатели с просьбой повлиять на ситуацию. Тема таких обращений - «От бездомных собак нет прохода, они представляют опасность». Не менее распространены и другие просьбы к журналистам: «С животными обращаются бесчеловечно, а о них нужно заботиться».

Комментируя ситуацию, мэр города Вадим Лях признался, что на данном этапе выхода из нее он не видит.

Для того, чтобы уменьшить количество бродячих животных, за сезон необходимо стерилизовать 300-400 особей. Сделать этого мы не можем. На КАТП, где расположен приют для бездомных собак, нет условий, чтобы обеспечить уход после операции, - говорит славянский градоначальник.

Однако, объяснил он, это не означает, что власть ничего не делает, и призвал потерпеть до 2018 года.

Решением может стать строительство регионального центра — питомника для бродячих животных. Они есть во многих городах. Будем строить такой и в Славянске. Я уже дал поручение отделу экологии заняться данным вопросом. Пока направляем письма в соответствующие инстанции, - комментирует Вадим Лях.

Строительство питомника, куда будут собирать животных со всех близлежащих городов и районов, предположительно, начнется в 2018 году. В нынешнем будут готовить проектно-сметную документацию и согласования. Все работы обойдутся в 4,5 млн. грн. Разместить его планируют за очистными сооружениями между Славянском и Краматорском. Эти земли принадлежат Райгородку, но, по мнению Ляха, руководство поселка в выделении земли не откажет, поскольку ранее было достигнуто соглашение о строительстве там полигона. Однако в тот раз дальше идеи дело не пошло.

Славянский мэр считает, что такой питомник будет рентабельным. Его штат будет насчитывать 19 человек, в их числе — ветеринары, которые займутся стерилизацией животных.

Думаю, другие города охотно согласятся платить за отлов и содержание своих бездомных собак. Ведь эта проблема остро стоит не только в Славянске. Например, если бы подобный центр построили в Краматорске, наши депутаты, несомненно, выделили бы до 1 млн. грн., - говорит мэр.

По его словам, он с коллегой — мэром Краматорска такое строительство обсуждал. Но соседи дальше разговоров не пошли. Поэтому инициативу взял на себя Славянск.