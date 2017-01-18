 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Архитектурное наследие

Вадим Лях: «На сегодня вопрос бродячих собак решения не имеет»

Светлана Вьюниченко
18 января 2017 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Вольеры, размещенные на территории КАТП и рассчитанные лишь на временное содержание 40 собак, постоянно переполнены и не дают возможности решения проблемы с бродячими животными в Славянске. Фото из архива "ТВ плюс".

В Славянске, районе очистных сооружений, планируется строительство питомника для бездомных собак. Информация об этом прозвучала на пресс-конференции с мэром города 17 января.

Поводом к ней стало выступление на аппаратном совещании представителя СЭС Галины Шишовой. По ее словам, на ул. Васильевской (Октябрьской Революции) обитает особо злобная собака, которая в буквальном смысле не дает прохода людям. 

- Мы неоднократно подавали заявки в соответствующую службу, но реакции не было. Собака по-прежнему кусает граждан, - возмутилась санитарный врач. 

Однако руководитель КАТП Константин Водопьянов эмоционально объяснил, что по заявке на отлов данного пса они выезжали, но общественность дома, защищая четвероногого друга, вызвала полицию.

К сожалению, такие ситуации в Славянске не редкость. В редакцию часто обращаются читатели с просьбой повлиять на ситуацию. Тема таких обращений - «От бездомных собак нет прохода, они представляют опасность». Не менее распространены и другие просьбы к журналистам: «С животными обращаются бесчеловечно, а о них нужно заботиться». 

Комментируя ситуацию, мэр города Вадим Лях признался, что на данном этапе выхода из нее он не видит. 

Для того, чтобы уменьшить количество бродячих животных, за сезон необходимо стерилизовать 300-400 особей. Сделать этого мы не можем. На КАТП, где расположен приют для бездомных собак, нет условий, чтобы обеспечить уход после операции, - говорит славянский градоначальник.

Однако, объяснил он, это не означает, что власть ничего не делает, и призвал потерпеть до 2018 года. 

Решением может стать строительство регионального центра — питомника для бродячих животных. Они есть во многих городах. Будем строить такой и в Славянске. Я уже дал поручение отделу экологии заняться данным вопросом. Пока направляем письма в соответствующие инстанции, - комментирует Вадим Лях.  

Строительство питомника, куда будут собирать животных со всех близлежащих городов и районов, предположительно, начнется в 2018 году. В нынешнем будут готовить проектно-сметную документацию и согласования. Все работы обойдутся в 4,5 млн. грн. Разместить его планируют за очистными сооружениями между Славянском и Краматорском. Эти земли принадлежат Райгородку, но, по мнению Ляха, руководство поселка в выделении земли не откажет, поскольку ранее было достигнуто соглашение о строительстве там полигона. Однако в тот раз дальше идеи дело не пошло. 

Славянский мэр считает, что такой питомник будет рентабельным. Его штат будет насчитывать 19 человек, в их числе — ветеринары, которые займутся стерилизацией животных.   

Думаю, другие города охотно согласятся платить за отлов и содержание своих бездомных собак. Ведь эта проблема остро стоит не только в Славянске. Например, если бы подобный центр построили в Краматорске, наши депутаты, несомненно, выделили бы до 1 млн. грн., - говорит мэр. 

По его словам, он с коллегой — мэром Краматорска такое строительство обсуждал. Но соседи дальше разговоров не пошли. Поэтому инициативу взял на себя Славянск.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Также в разделе

Второй «серии» карантина в школах Славянска, скорее всего, не будет

— 18 января 2017 —

Ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Славянске остается сложной, но эпидпорог не превышен. Об этом рассказала начальник горздравотдела Елена Джим.

Читать далее ⇒

Татьяна Хаустова пообещала пресекать давление на судей

— 18 января 2017 —

Председатель Славянского горрайонного суда обещает защищать своих сотрудников от давления. Такое заявление Татьяна Хаустова сделала в ходе брифинга по итогам работы за 2016 год. Мероприятие проходило 17 января в Славянском горрайонном суде.

Читать далее ⇒

Славянцев приглашают отметить День соборности

— 17 января 2017 —

В Украине 22 января отмечается День соборности.

Читать далее ⇒

Павел Жебривский обязал подчиненных в рабочее время говорить на украинском языке

— 17 января 2017 —

С 1 января 2017 года все госслужащие Донецкой областной и районных администраций обязаны пользоваться в своей профессиональной деятельности исключительно государственным языком. Такое распоряжение 10-го числа издал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Вадим Лях: «На сегодня вопрос бродячих собак решения не имеет»»

В Славянске, районе очистных сооружений, планируется строительство питомника для бездомных собак. Информация об этом прозвучала на пресс-конференции с мэром города 17 января.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске продолжают сносить незаконные билборды и киоски

Улица Торская осталась без света

Возле рагса сломали тую и высыпали мусор

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полиция задержала воров, ограбивших 17 квартир

Бешеная собака укусила сотрудницу «Славгорводоканала»

В «воспитательных целях» сын забил до смерти отца

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Снести дерево стало дороже

«Человек в беде» финансирует создание рабочих мест для переселенцев

Мэр Славянска: «Пришли «проверяющие» - вызывайте полицию»

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Под градусом

Что в вымени его тебе?

Ход трусцой

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Элина Свитолина пробилась в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису

«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Реала»

Хитров техническим нокаутом проиграл Алиму

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

18 января 2017

Полиция задержала воров, ограбивших 17 квартир

Бешеная собака укусила сотрудницу «Славгорводоканала»

Вадим Лях: «На сегодня вопрос бродячих собак решения не имеет»

Снести дерево стало дороже

Второй «серии» карантина в школах Славянска, скорее всего, не будет

В Славянске продолжают сносить незаконные билборды и киоски

Татьяна Хаустова пообещала пресекать давление на судей

«Человек в беде» финансирует создание рабочих мест для переселенцев

Мэр Славянска: «Пришли «проверяющие» - вызывайте полицию»

Элина Свитолина пробилась в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису

Архитектурное наследие

«Севилья» прервала беспроигрышную серию «Реала»

17 января 2017

Хитров техническим нокаутом проиграл Алиму

20 наград и первый чемпионат Донецкой области по новым правилам дзюдо

Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по вольной борьбе

Шахматный турнир «Белая тура»

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления


Славянск TOP-20
Top