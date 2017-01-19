Киевские и львовские студенты показали славянцам вертеп

На Соборной площади 14 января состоялось красочное действо – здесь выступали две группы студентов - львовских и киевских слушателей Украинской академии лидерства. Каждая из них представила публике вертеп, поставленный по собственному сценарию.

Современное звучание

Вертеп как вид народного фольклора родился в Украине еще в 17 веке. Сначала это был кукольный театр, в котором разыгрывались сценки на библейские и светские сюжеты. Позже в вертепах начали играть люди. После десятилетий забвения традиция вертепа снова стали обязательной частью новогодних праздников.

Основная идея любой вертепной постановки – борьба добра со злом, во всех ее проявлениях. Показанные на Соборной площади представления – актуальная трактовка старинного обряда. Разрабатывая программу выступлений, студенты пытались отобразить в них самые главные, на их взгляд, проблемы современного украинского общества: дефицит толерантности, гражданскую пассивность, правовую неграмотность и чрезмерную подверженность информационным атакам. Эти «пороки» авторы представлений интегрировали в общий сценарий, чтобы сделать выступление не только красочным, но и содержательным.

Как можно было понять по реакции зрителей, вложенный в постановку смысл славянцы расшифровали без труда. На сюжеты горожане отреагировали шумными похвалами и аплодисментами.

Обучающее волонтерство

Отметим, что студенты Украинской академии лидерства посещают Славянск не впервые. Весной прошлого года ребята проводили здесь презентацию своего учреждения, летом участвовали в местном сегменте проекта «Будуємо Україну разом». Следует подчеркнуть, что УАЛ – негосударственный вуз, в котором выпускники общеобразовательных школ в течение 10 месяцев изучают, помимо академических предметов, прикладные дисциплины: всестороннее развитие личности, выработку лидерских качеств, умение работать в команде, волонтерскую деятельность. Последнему направлению уделяется максимум внимания, ведь именно в этой сфере молодежь может на практике ощутить себя полезной для общества. При этом, каждый слушатель волен избрать наиболее приемлемую для себя форму волонтерской работы. Одни занимаются ремонтом социальных объектов, другие - разработкой и созданием новых арт-объектов, третьи сфокусировались на изучении и популяризации народного фольклора. Самые активные ухитряются участвовать во всех сферах волонтерства.

После выступления на площади, артисты-колядники отправились в платформу инициатив «Теплица», где пообщались с местной активной молодежью, рассказали о проектах, которые академия лидерства планирует реализовать в наступившем году. Со своей стороны волонтеры «Теплицы» поведали гостям о своих акциях. Одна из них, кстати, прошла накануне встречи: вечером 13 января активисты платформы прошлись по кафе и магазинам Славянска с колядками и щедривками. Собранные средства передали одному из друзей «Теплицы» на восстановление сгоревшего жилья.