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Фотофакт

Архитектурное наследие

Киевские и львовские студенты показали славянцам вертеп

Павел Коротенко
19 января 2017 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В Донецкую область студенты-колядники прибыли после масштабного фестиваля вертепов, который проходил в Харькове. Всего приехало пять групп, представляющих разные филиалы Академии лидерства: три команды отправились в Краматорск, Лиман и Николаевку, две группы (из Львова и Киева) остались колядовать в Славянске.

На Соборной площади 14 января состоялось красочное действо – здесь выступали две группы студентов - львовских и киевских слушателей Украинской академии лидерства. Каждая из них представила публике вертеп, поставленный по собственному сценарию.

Современное звучание

Вертеп как вид народного фольклора родился в Украине еще в 17 веке. Сначала это был кукольный театр, в котором разыгрывались сценки на библейские и светские сюжеты. Позже в вертепах начали играть люди. После десятилетий забвения традиция вертепа снова стали обязательной частью новогодних праздников.

Основная идея любой вертепной постановки – борьба добра со злом, во всех ее проявлениях. Показанные на Соборной площади представления – актуальная трактовка старинного обряда. Разрабатывая программу выступлений, студенты пытались отобразить в них самые главные, на их взгляд, проблемы современного украинского общества: дефицит толерантности,  гражданскую пассивность, правовую неграмотность и чрезмерную подверженность информационным атакам. Эти «пороки» авторы представлений интегрировали в общий  сценарий, чтобы сделать выступление не только красочным, но и содержательным. 

Как можно было понять по реакции зрителей, вложенный в постановку смысл славянцы расшифровали без труда. На сюжеты горожане отреагировали шумными похвалами и аплодисментами. 

Обучающее волонтерство

Отметим, что студенты Украинской академии лидерства посещают Славянск не впервые. Весной прошлого года ребята проводили здесь презентацию своего учреждения, летом участвовали в местном сегменте проекта «Будуємо Україну разом». Следует подчеркнуть, что УАЛ – негосударственный вуз, в котором выпускники общеобразовательных школ в течение 10 месяцев изучают, помимо академических предметов, прикладные дисциплины: всестороннее развитие личности, выработку лидерских качеств, умение работать в команде, волонтерскую деятельность. Последнему направлению уделяется максимум внимания, ведь именно в этой сфере молодежь может на практике ощутить себя полезной для общества. При этом, каждый слушатель волен избрать наиболее приемлемую для себя форму волонтерской работы. Одни занимаются ремонтом социальных объектов, другие - разработкой и созданием новых арт-объектов, третьи сфокусировались на изучении и популяризации народного фольклора. Самые активные ухитряются участвовать во всех сферах волонтерства. 

После выступления на площади, артисты-колядники отправились в платформу инициатив «Теплица», где пообщались с местной активной молодежью, рассказали о проектах, которые академия лидерства планирует реализовать в наступившем году. Со своей стороны волонтеры «Теплицы» поведали гостям о своих акциях. Одна из них, кстати, прошла накануне встречи: вечером 13 января активисты платформы прошлись по кафе и магазинам Славянска с колядками и щедривками. Собранные средства передали одному из друзей «Теплицы» на восстановление сгоревшего жилья.

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На Соборной площади 14 января состоялось красочное действо – здесь выступали две группы студентов - львовских и киевских слушателей Украинской академии лидерства. Каждая из них представила публике вертеп, поставленный по собственному сценарию.

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