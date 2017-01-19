Киевские и львовские студенты показали славянцам вертеп

|19 января 2017
|Просмотров: 67
|
На Соборной площади 14 января состоялось красочное действо – здесь выступали две группы студентов - львовских и киевских слушателей Украинской академии лидерства. Каждая из них представила публике вертеп, поставленный по собственному сценарию.
Вертеп как вид народного фольклора родился в Украине еще в 17 веке. Сначала это был кукольный театр, в котором разыгрывались сценки на библейские и светские сюжеты. Позже в вертепах начали играть люди. После десятилетий забвения традиция вертепа снова стали обязательной частью новогодних праздников.
Основная идея любой вертепной постановки – борьба добра со злом, во всех ее проявлениях. Показанные на Соборной площади представления – актуальная трактовка старинного обряда. Разрабатывая программу выступлений, студенты пытались отобразить в них самые главные, на их взгляд, проблемы современного украинского общества: дефицит толерантности, гражданскую пассивность, правовую неграмотность и чрезмерную подверженность информационным атакам. Эти «пороки» авторы представлений интегрировали в общий сценарий, чтобы сделать выступление не только красочным, но и содержательным.
Как можно было понять по реакции зрителей, вложенный в постановку смысл славянцы расшифровали без труда. На сюжеты горожане отреагировали шумными похвалами и аплодисментами.
Отметим, что студенты Украинской академии лидерства посещают Славянск не впервые. Весной прошлого года ребята проводили здесь презентацию своего учреждения, летом участвовали в местном сегменте проекта «Будуємо Україну разом». Следует подчеркнуть, что УАЛ – негосударственный вуз, в котором выпускники общеобразовательных школ в течение 10 месяцев изучают, помимо академических предметов, прикладные дисциплины: всестороннее развитие личности, выработку лидерских качеств, умение работать в команде, волонтерскую деятельность. Последнему направлению уделяется максимум внимания, ведь именно в этой сфере молодежь может на практике ощутить себя полезной для общества. При этом, каждый слушатель волен избрать наиболее приемлемую для себя форму волонтерской работы. Одни занимаются ремонтом социальных объектов, другие - разработкой и созданием новых арт-объектов, третьи сфокусировались на изучении и популяризации народного фольклора. Самые активные ухитряются участвовать во всех сферах волонтерства.
После выступления на площади, артисты-колядники отправились в платформу инициатив «Теплица», где пообщались с местной активной молодежью, рассказали о проектах, которые академия лидерства планирует реализовать в наступившем году. Со своей стороны волонтеры «Теплицы» поведали гостям о своих акциях. Одна из них, кстати, прошла накануне встречи: вечером 13 января активисты платформы прошлись по кафе и магазинам Славянска с колядками и щедривками. Собранные средства передали одному из друзей «Теплицы» на восстановление сгоревшего жилья.
— 19 января 2017 —
Указом президента от 8 декабря 2016 года №548/2016 двум жительницам Славянска было присвоено звание «Мать-героиня».
— 19 января 2017 —
Концертный сезон-2017 образцовый ансамбль народного танца «Родничок» начал 15 января. В этот день в актовом зале главного корпуса Донбасского государственного педуниверситета состоялось первое в новом году выступление прославленного коллектива.
— 19 января 2017 —
Также в ходе пресс-конференции мэр рассказал о своих поездках в Бучу и Харьков. По его словам, предпринял он их для того, чтобы перенять опыт и популяризировать Славянск.
— 19 января 2017 —
На ближайшей сессии Славянского городского совета депутатам предложат проголосовать
за утверждение «Программы социальной поддержки участников антитеррористической операции и членов их семей на 2017-2020 годы». Ее обсуждение профильной рабочей группой проходило 17 января.
Приветствую, гость! Вход
19 января 2017
«Плата за дождь» позволит избежать повышения тарифов
В Славянске стало двумя матерями-героинями больше
«Родничок» поздравил славянцев с новогодними праздниками
В Буче и Харькове мэр Славянска изучал парковое хозяйство
Киевские и львовские студенты показали славянцам вертеп
Гирлянда стала причиной пожара
Славянскому музею подарили оборудование на 300 тысяч гривен
В Славянске разработали долгосрочную программу соцзащиты участников АТО
По Торской продолжают курсировать грузовики
18 января 2017
Полиция задержала воров, ограбивших 17 квартир
Бешеная собака укусила сотрудницу «Славгорводоканала»
Вадим Лях: «На сегодня вопрос бродячих собак решения не имеет»
Второй «серии» карантина в школах Славянска, скорее всего, не будет
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Киевские и львовские студенты показали славянцам вертеп»
На Соборной площади 14 января состоялось красочное действо – здесь выступали две группы студентов - львовских и киевских слушателей Украинской академии лидерства. Каждая из них представила публике вертеп, поставленный по собственному сценарию.