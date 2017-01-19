В Буче и Харькове мэр Славянска изучал парковое хозяйство

Также в ходе пресс-конференции мэр рассказал о своих поездках в Бучу и Харьков. По его словам, предпринял он их для того, чтобы перенять опыт и популяризировать Славянск.

- Часто мы объявляем тендер по «Прозоро», а желающих в нем участвовать нет. Это означает, что о нас не знают, боятся сюда ехать. Нужно рассказывать о городе, привлекать бизнес, - говорит городской голова Славянска.

Главными темами, на которые мэр обращал внимание в гостях, было ведение паркового хозяйства и наполнение бюджета. При этом Буча была интересна в плане грядущей децентрализации. Отделившись от Ирпеня, маленький городок смог не только выжить, но и расцвести. Из Харькова с ответным визитом в Славянск едут сотрудники департамента коммунального хозяйства во главе с его руководителем Виктором Китаниным. Он помогал восстанавливать город после его освобождения в 2014 году. Теперь, надеется мэр, харьковские коллеги посмотрят проектно-сметную документацию по реконструкции парка и, возможно, дадут дельные советы.