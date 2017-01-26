Станут ли потерявшие жилье горожане переселенцами

Заместитель начальника УСЗН Ольга Лисицкая на аппаратном совещании 24 января прокомментировала вопрос о том, будут ли приравнены жители города, чье жилье было полностью уничтожено в ходе боевых действий 2014 года и получило третью категорию разрушений, к переселенцам.

По ее словам, соответствующие запросы были отправлены в профильный департамент облгосадминистрации и Министерство соцполитики. Из Министерства ответ еще не пришел. Департамент же ответил, что действующим законодательством такая возможность не предусмотрена, однако в свою очередь также отправил запрос вышестоящему начальству. Теперь все ждут ответов.