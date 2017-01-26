Станут ли потерявшие жилье горожане переселенцами

|26 января 2017
|Просмотров: 73
|
Заместитель начальника УСЗН Ольга Лисицкая на аппаратном совещании 24 января прокомментировала вопрос о том, будут ли приравнены жители города, чье жилье было полностью уничтожено в ходе боевых действий 2014 года и получило третью категорию разрушений, к переселенцам.
По ее словам, соответствующие запросы были отправлены в профильный департамент облгосадминистрации и Министерство соцполитики. Из Министерства ответ еще не пришел. Департамент же ответил, что действующим законодательством такая возможность не предусмотрена, однако в свою очередь также отправил запрос вышестоящему начальству. Теперь все ждут ответов.
— 26 января 2017 —
За неполных 2 года существования платформа культурно-образовательных инициатив «Теплица» отмечала новоселье дважды: в 2015 году на улице Почтовой, 53, в 2016-м - на улице Васильевской, 49 (на фото). Обстоятельства диктуют следующий переезд, но куда организация переселится дальше, волонтеры не знают.
— 26 января 2017 —
Славянскому краеведческому музею подарили уникальный скифский меч. Передача раритета состоялась 17 января, в рамках открытия археологической выставки «Материальная и духовная культура городища Царино».
— 26 января 2017 —
Путешествие через всю Украину в «Поезде дружбы» стало увлекательным продолжением зимних каникул для славянских школьников. В благотворительной поездке, организованной в рамках акции «Восток и Запад вместе», приняли участие 36 учеников средних и старших классов.
— 26 января 2017 —
Родители одиннадцатиклассников, озабоченные проблемой поступления ребенка в вуз, рассказывают, что о репетиторах нужно начинать думать, когда чадо закончило средние классы и перешло в старшие. Зачастую, признаются они, одного года интенсивной подготовки оказывается недостаточно.
Приветствую, гость! Вход
26 января 2017
Реконструкция Шелковичного парка затягивается, но не отменяется
Платформа инициатив «Теплица» ищет помещение для долгосрочной аренды
Славянскому музею подарили скифский меч
В Славянске решат, назвать ли библиотеку именем Петренко
Станут ли потерявшие жилье горожане переселенцами
От Славянска до польской границы на «Поезде дружбы»
Всегда ли нужны репетитор и пробное тестирование
«Пробник» нужно пройти хотя бы раз
На пробное тестирование записались 177 славянских школьников
В аварии под Хрестыщем погиб человек
В Славянске карантин из-за чумы свиней
Задержан водитель «народного мэра» Славянска
Славянские полицейские разыскали пропавшего подростка
25 января 2017
© 1998-2017 Издательство «Асна». Г. Славянск, Ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Станут ли потерявшие жилье горожане переселенцами »
Заместитель начальника УСЗН Ольга Лисицкая на аппаратном совещании 24 января прокомментировала вопрос о том, будут ли приравнены жители города, чье жилье было полностью уничтожено в ходе боевых действий 2014 года и получило третью категорию разрушений, к переселенцам.