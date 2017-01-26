Платформа инициатив «Теплица» ищет помещение для долгосрочной аренды

|26 января 2017
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За неполных 2 года существования платформа культурно-образовательных инициатив «Теплица» отмечала новоселье дважды: в 2015 году на улице Почтовой, 53, в 2016-м - на улице Васильевской, 49 (на фото). Обстоятельства диктуют следующий переезд, но куда организация переселится дальше, волонтеры не знают.
И прежнее, и нынешнее помещения «Теплица» арендовала у частных лиц. Нынешний договор заканчивается 1 апреля. К этому времени волонтерам нужно найти новое помещение и начать в нем ремонт. Чтобы покончить со статусом «скитальца», платформа инициатив с одобрения своих учредителей - «Львовской образовательной фундации», решила сделать ставку на долгосрочную аренду. Месяц назад волонтеры обратились в исполком с просьбой подыскать для них помещение в городском фонде.
В отделе коммунальной собственности ребятам дали перечень из 5 адресов: в обоих общежитиях на ул. Кольцевой (Машмет), в клубе поселка Семеновка, в мкр-не Артема, где сейчас разместился областной ЦДЮТ, и в здании городской бани на ул. Торской (Коммунаров). Последний адрес оказался неактуальным, поскольку указанное помещение уже арендуется. Пришлось вернуться в исполком и попросить чиновников уточнить, а по возможности, и расширить список.
Вторая редакция полученного документа от первой не отличалась ничем. В устной форме упоминалось здание в переулке Учительском (Калинина), 6, но позже выяснилось, что оно выставлено на приватизацию.
24 января в кабинете заммэра Юрия Подлесного прошла встреча волонтеров «Теплицы» с представителями гороо и отдела семьи, молодежи и спорта. Оказалось, что Славянск приглашают участвовать в областной программе по созданию молодежных центров. По мнению городского руководства, у нас такой центр можно разместить в Доме культуры и окружающей среды. Найдется в программе место и для «Теплицы», уверяют чиновники.
Пообщавшись после встречи с координатором платформы Анной Авдиянц, журналисты «ТВ плюс» узнали, что в предложенное здание «Теплица» вряд ли переселиться, ибо организовать «свободное пространство» в стенах бюджетного учреждения, считают ребята, нереально. Здесь свой устав, свой директор, свои ограничения. Проще говоря, молодежь опасается, что их сегодняшний формат деятельности переплавится на рутинную кружковую работу.
Исходя из вышеизложенного, проект «Теплица», скорее всего, будет вынужден вернуться к практике аренды помещения у частного собственника. С городскими властями получается слишком сложно.
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За неполных 2 года существования платформа культурно-образовательных инициатив «Теплица» отмечала новоселье дважды: в 2015 году на улице Почтовой, 53, в 2016-м - на улице Васильевской, 49 (на фото). Обстоятельства диктуют следующий переезд, но куда организация переселится дальше, волонтеры не знают.