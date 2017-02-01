Ремонта общежитий не будет. Надеемся, пока

Тендерный комитет Славянска отклонил все предложения, заявленные подрядчиками на ремонт общежитий для переселенцев. Об этом стало известно 27 января.

Напомним, что на реконструкцию общежития по адресу ул. Светлодарская, 28А претендовали 5 подрядчиков. По общежитию на ул. Вокзальной, 8 заявились три претендента. Рассматривая предложения, тендерный комитет был вынужден отказаться от услуг организаций, предложивших наименьшие суммы.

Лучшее ценовое предложение по обоим лотам подало ООО «Финансово-строительная компания «Луч». Однако в пакете документов не указывалось наличие техники. Кроме того, штат фирмы состоит всего из 12 сотрудников, а ссылок на субподрядные организации в документах не имеется. Также СБУ подтвердила наличие у предприятия задолженности по налогам и сборам.

Претензии еще к одному претенденту - ООО «Трест «Донбассводстрой» - заключались в отсутствии договоров, подтверждающих, что фирма уже выполняла работы такого объема, в маленьком штате сотрудников и, главное, требовании предоплаты, что не предусматривается проектом.

Самая интересная история возникла с киевским ООО «Стройинвестсервис-15», пожелавшим ремонтировать общежитие на Светлодарской. Это предприятие предъявило договор, подтверждающий, что в 2015 году оно выполнило работы на 10 млн. грн. Однако, связавшись с фирмой, для которой якобы выполнялись услуги, тендерный комитет узнал, что это предприятие занимается организацией корпоративов и строительства домов на такие суммы не заказывало.

Оставшиеся предложения тендерный комитет рассматоривал несколько дней спустя. Как рассказал заместитель его председателя Юрий Подлесный, также безрезультатно.

Фирма, предложившая самую высокую цену по общежитию на ул. Светлодарской, не смогла подтвердить копии договоров на выполнение крупномасштабных работ. Этот норматив - одно из требований финансового донора проекта - Евросоюза. Как выяснилось, фирма, которая выполняла строительство на суммы свыше 5 млн. грн., находится в субподряде у заявителя. Такой вариант грантодателей не устраивает.

По реконструкции здания на ул. Вокзальной оставались еще три претендента. Краматорская фирма «Промстроймонтаж» также не подтвердила наличие договоров. Аналогичная претензия и к Днепровскому предприятию «РСП «Дніпро». Самое дорогое предложение - на сумму 9 млн. 102 тыс. грн. выдвинула фирма «RSR». При этом договоры на выполнение работ у нее имелись.

- Я с ужасом думал, что будет, если придется принять это предложение, - признался Юрий Подлесный. - Нас же будут обвинять в том, что мы специально отвергли менее затратные варианты в пользу дорогого. Однако, и здесь документация оказалась не в порядке.

Как выяснили комитетчики, из всех договоров на выполнение дорогостоящих работ, полная оплата прошла лишь по одному. Это заставило славянцев задуматься. Почему подрядчикам не выплатили остальные деньги? Заказчики остались недовольны качеством, или работы так никто и не сделал? Кроме того, в оформлении документов подрядная организация назвала заказчиком работ Донецкий областной департамент строительства. Даже если это описка, то документы с ней отбор пройти не смогут.

- В городе ведутся разговоры о том, что сейчас, отклонив все предложения, власти якобы заведут какую-то свою фирму. Этого не будет, - уверяет заместитель председателя. - Через 10 дней, которые по закону отводятся на обжалование нашего решения, будет объявлен новый тендер.

За это время, по словам Юрия Подлесного, руководство города проведет переговоры с инвестором. Возможно, удастся снизить порог требований относительно суммы, на которую подрядчики должны были уже выполнить работы. В нынешней ситуации, рассуждают члены тендерного комитета, строительные фирмы в регионе давно не получали больших заказов, поэтому не подходят под условия проекта, хотя имеют и опыт работы, и ресурсы. Если же норму об обязательных 5 млн. грн. уберут, половина из тех, кто подавал заявки на тендер, будет соответствовать требованиям.

Юрий Подлесный не видит в случившемся ничего хорошего. Но также не наблюдает ничего страшного. По его мнению, город успеет провести еще одни торги. И с началом весны подрядчики приступят к реконструкции зданий. За 2,5 месяца, которые отвел на работы инвестор, фирма с опытом с задачей вполне справится.