В Святогорск прибыли первые эвакуированные из Авдеевки

В Святогорск прибыли 77 человек, эвакуированных из Авдеевки, где на протяжении нескольких дней не утихают обстрелы и выведены из строя коммуникации. Как рассказал городской голова Славянска Вадим Лях, всего ожидается прибытие 175 человек. В основном, это семьи с детьми. Всех их размещают в детском оздоровительном центре «Перлина Донеччини».

- Туда уже отправились мой заместитель Виктор Воропаев и начальник горздрава. Всем необходимым люди будут обеспечены, - говорит мэр.

По словам Виктора Воропаева, среди прибывших на 14:00 среды, 1 февраля, - 27 школьников, 11 детей дошкольного возраста и 20 взрослых.

- Людей привезли на трех автобусах, они растеряны, уставшие и нуждаются в психологической поддержке. Прибывших накормили в Свято-Успенской лавре и сейчас мы едем заселяться в «Перлина Донеччини», - отчитался замголовы.

Поскольку среди детворы есть совсем малыши, в первую очередь, прибывшим необходимо детское питание, памперсы, средства гигиены и продукты.

В славянском исполкоме уже открыт пункт по приему теплых вещей, обуви и продуктов длительного хранения. Неравнодушных жителей города просят приносить все необходимое для эвакуированных с 8:00 до 17:00 на первый этаж исполкома, по адресу: пл. Соборная, 2.

Отметим, что всего Славянск готов принять 750 эвакуированных. При необходимости, кроме «Перлини Донеччини”, их разместят в санаториях Славкурорта, общежитиях и святогорском госпитале. Если понадобится, в Славянске быстро развернут пункты для временного приема людей, обеспечив их сидячими местами, пока не будет принято решение, куда направляться дальше. Однако, городские власти надеются, что до этого дело не дойдет.

- Непосредственно в Славянск людей массово будут привозить, когда исчерпаются ресурсы более близких к Авдеевке городов, - сказал мэр.

В то же время, руководство области и волонтеры, которые сейчас находятся в Авдеевке, считают, что массовой эвакуации людей удастся избежать.

По словам Петра Дудника, славянского волонтера, одним из первых отправившегося к месту событий с гуманитарной помощью, наиболее сложная ситуация из-за обстрелов сложилась в так называемой Старой Авдеевке, где расположен частный сектор. Однако люди, в большинстве своем, не хотят выезжать.

На своей странице в соцсети «Фейсбук» губернатор Донецкой области Павел Жебривский рассказал, что на 14:00 среды. 1 февраля, в Авдеевке соблюдается режим тишины. бригада электриков ДТЭК выехала на место порыва ЛЭП. В районе Старой Авдеевки работает группа по фиксированию повреждений. причиненных обстрела микрорайона «Градами». Коммунальники ремонтируют окна и крыши. газовые бригады ликвидируют поврежденные взрывами газопроводы между домами. Температура в квартирах практически соответствует санитарным нормам - 16-17 градусов.

«Люди спокойны, никто не паникует, потому что видят, сколько внимания уделяется обеспечению жизнедеятельности города», - пишет глава ДонОВГА.

Наша справка

С 29 января из-за боев за промзону Авдеевка стала самой горячей точкой на карте Украины. Начиная с утра этого дня, боевики выпустили 1578 боеприпасов по позициям украинских военных, а также по населенному пункту. Вечером 30 января здесь была перебита последняя линия электропередачи, которая снабжала местное градообразующее предприятие - Авдеевский коксохимический завод. В результате город оказался на грани гуманитарной катастрофы: в 20-градусный мороз без воды, электричества и теплоснабжения.

Руководство предприятия приняло решение законсервировать заводские батареи, но дать тепло на город. Таким образом температуру в квартирах удавалось поддерживать на уровне 14-16 градусов.