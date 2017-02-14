Приглашаем на концерт

|14 февраля 2017
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В пятницу, 17 февраля, в Центре культуры и окружающей среды состоится благотворительный концерт народной артистки Украины Нины Матвиенко. Начало в 18:00. Информация по тел. (050) 941-63-46, (050) 565-94-64.
В четверг, 16 февраля, в Школе искусств состоится концерт, посвященный 200-летию австрийского композитора Франца Шуберта. Начало - в 16:30.
14 февраля 2017
• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
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• Кто и как получит стипендию в новом году
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• Архитектурные памятники Славянска: ремонт или реставрация
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— 14 февраля 2017 —
Остается нестабильной обстановка с заболеваемостью кишечными инфекциями. По итогам минувшей недели, ее уровень вновь превысил среднестатистический на 82%.
— 14 февраля 2017 —
Начиная с понедельника, 13 февраля, в славянской школе №9 (мкр-н Химик) объявлен карантин. Ограничительные мероприятия введены в связи с превышением уровня эпидемического порога.
— 9 февраля 2017 —
Программа электронных петиций, пережив всплеск активности, вошла в рабочее русло. Тем не менее, ее обзор отражает заботы, которыми живет город.
— 9 февраля 2017 —
Хотели, как лучше, не получилось ничего — так, перефразируя крылатую фразу, можно охарактеризовать итог обсуждения проблемы бесприютных четвероногих на заседании постоянной депутатской комиссии 7 февраля.
Приветствую, гость! Вход
14 февраля 2017
• Веерные отключения из-за блокады: быть или не быть
• В частном доме взорвался баллон с газом
• В Славянске по-прежнему превышен уровень кишечных отравлений
• Первая школа осталась без воды
• Линас Линкявичус: «Реформы делать придется, скидки на войну не будет»
13 февраля 2017
• Женская сборная Украины по теннису пробилась в плей-офф первой Мировой группы
• Кадар и Пантич – новички «Динамо»
• «Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу
9 февраля 2017
• Вместо писем в редакцию - петиции на сайте
• Власти Славянска и зоозащитники не нашли понимания в вопросе бездомных животных
• В Славянске теперь можно защитить докторскую диссертацию
• «Юность» предлагают взять в коммунальную собственность
• Славянцы против МАФов возле библиотеки: продолжение темы
• Кто и как получит стипендию в новом году
• Славянский «земкадастровец-совместитель» нагрел государство на 400000
• Архитектурные памятники Славянска: ремонт или реставрация
• Славянские мошенники «обули» жителей Львовской области
• Кровавая разборка на почве ревности
• Неле Штепе стало плохо в зале суда
8 февраля 2017
• Чичин - с «серебром», Шульга и Пацура - с «бронзой»
• ДЮСШ на Вокзальной открыли после ремонта
• Пять лет за любовь к «русскому миру»
• В стиле «лихих 90-х»: молодчики в масках ударили жертву молотком
• Славянцы отправили в Авдеевку два грузовика гуманитарной помощи
• Чаще всего славянцев волнуют проблемы соцзащиты
• В Славянске намечается массовый демонтаж билбордов
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Комментарии к статье «Приглашаем на концерт»
В пятницу, 17 февраля, в Центре культуры и окружающей среды состоится благотворительный концерт народной артистки Украины Нины Матвиенко. Начало в 18:00. Информация по тел. (050) 941-63-46, (050) 565-94-64.