«Славгорводоканал»: путаница есть, но руководство старается

Сверка коммунальных платежей в Славянске относится к разряду мероприятий, требующих времени и нервов. Журналисты «ТВ плюс» попытались пройти данную процедуру в Центре обслуживания клиентов РЭСа, «Славгорводоканале» и горгазе. Как показала практика, «с наскока» эта миссия практически невыполнима.

Другими словами, если кто-то, проснувшись одним прекрасным утром, вдруг задаст себе вопрос: «А не сходить ли мне на сверку?», - заранее отвечаем: не сходить. Операция «сверка» требует заблаговременной подготовки.

По бытовой надобности провести сверку в горводоканале корреспондент «ТВ плюс» пыталась с начала января. Однако после новогодних праздников осуществить задуманное не удалось по «технической» причине. Выяснилось, что без платежек за 5(!) последних лет и паспорта сотрудники абонотдела ничего сверять не собирались.

В конце января, явившись в абонслужбу за талончиком на сверку, корреспондент услышала: «Талончиков уже нет, приходите в феврале». Что означала эта фраза, и на какой срок закончились пресловутые талончики, выяснить не удалось, поскольку по условиям эксперимента доставать журналистское удостоверение было нельзя, а с рядовыми гражданами здесь разговаривали сурово - по типу «сказали, как отрезали».

Февральский визит также не завершился удачей. Теперь оказалось, что талончики с 9 марта отменяются, вот тогда и следует приходить на сверку. При этом окошко абонотдела украшало «распоряжение» с требованием приносить квитанции с января 2012 года, «субсидии» и паспорт водомера с пройденной госповеркой. Паспорт гражданина Украины, отсутствие которого помешало сверится в январе, в перечне не значился, но , возможно, сотрудники организации полагают, что его и так все носят при себе.

Гораздо интереснее была вторая часть объявления. Начиналась она сурово: «Неподготовленные не проходят сверку». Далее шел текст: «Хочу», «Для чего компьютер», «Я хочу первый», «Никого нет» сидит дома и сами ведут сверку» (орфография, пунктуация и построение фраз сохранены - прим. ред.)

По мнению журналистов, ситуация потребовала вмешательства руководства водоканала. В итоге, спустившись в абонотдел, гендиректор предприятия Андрей Кийко (на фото) данного объявления не обнаружил, но сотрудники признались, что оно было.

- Мы открыты для любой критики и предложений. Сверки провести необходимо для удобства самих потребителей, поскольку абонентская база данных оставляет желать лучшего. Но требовать квитанции за 5 лет никто не вправе. Приносите за тот период, за какой сочтете нужным. При этом следует учитывать, что чем полнее информация, тем тщательнее пройдет сверка, - сказал гендиректор.

По его словам, описанная ситуация стала предметом серьезного разбирательства. А ее итогом оказались нововведения в общественной приемной службы реализации «Славгорводоканала».

Так, с 9 марта прием абонентов будет осуществляться как по талонной системе, так и в порядке живой очереди. Гражданам с талонами следует обращаться в окошко № 1, остальным - в окошки №№ 2,3. Сверку можно провести и не выходя из дома. Для этого следует отправить требуемый пакет документов на электронный адрес kpslavgorvodokanal@ukr.net. А на сайте SLAVVODA.dn.ua можно ознакомиться с законодательной базой по водоснабжению и водоотведению, действующими тарифами и получить информацию о работе КП «Славгорводоканал».

Кроме того, в общественной приемной имеется бесконтактная зона обслуживания. Здесь клиент может оставить данные прибора учета и номер мобильного телефона. Эти сведения следует опускать в специальный бокс.

В общественной приемной введено ежедневное дежурство контролера-консультанта. Также консультацию можно получить по тел. 050-804-84-43. По словам гендиректора, жалобы и предложения абонентов в любое время суток примут по телефону 050-471-40-72.

С 1 марта горводоканал вводит еще одну услугу - смс-рассылку об аварийных отключениях воды в микрорайоне, где проживает абонент, возникшей задолженности, плановой госповерке прибора учета. Отметим, что услуга будет доступна лишь в том случае, если телефон абонента есть в базе «Славгорводоканала».

Что касается оплаты за потребленную услугу, произвести ее можно непосредственно в кассе «Славгорводоканала» или в «Приватбанке». При этом платить комиссионный сбор не придется. Оплатив счет в «Ощадбанке», абонент заплатит и комиссионный сбор. Пользоваться услугами «Укрпочты» Андрей Кийко не рекомендует - из-за отсутствия возможности обмена электронными реестрами платежей между ГППС «Укрпочта» и КП «Славгорводоканал».

Добавим, что прием абонентов в общественной приемной службы реализации производится с понедельника по пятницу: понедельник-четверг: 7:30-16:30; пятница: 7:30-15:30; перерыв: 11:30-12:18.