Горгаз: обычно столпотворение, но бывает и затишье

Сверить платежи в горгазе можно четыре дня в неделю. Абонентский отдел ведет прием граждан в понедельник, вторник, четверг и субботу. В каждый из этих дней здесь аншлаг. Хотя, как признаются сотрудники, с введением личных электронных кабинетов очередь несколько поредела.

По словам работников абонотдела, вопросов, требующих личного присутствия в учреждении, у славянцев возникает много. Они касаются субсидий, переоформления документов при покупке жилья, обнаруженных в электронной версии «визита» долгов.

Подавляющее большинство в очереди - жители частного сектора, для которых оплата услуг горгаза - основная составляющая коммунальных счетов. Чтобы попасть на сверку, людям приходится записываться заранее. Запись желающих в составленном от руки списке часто переваливает за сотню, и, как рассказывают абоненты, далеко не факт, что решить проблему удастся на протяжении одного дня. Для того, чтобы войти «в первую двадцатку» списка, приходить в горгаз бывалые советуют задолго до его открытия.

Однако в тот момент, когда управление по газоснабжению и газификации посетили корреспонденты «ТВ плюс», очередь оказалась небольшой. И, если бы сверка действительно понадобилась, провести ее можно было бы в течение часа.

Сотрудники уверяют, что времена без наплыва посетителей у них тоже бывают, но они, скорее, исключение из правил. Наиболее сложно попасть на прием в период массового оформления субсидий. Поэтому, если насущной необходимости нет, сверку лучше перенести на момент окончания отопительного сезона.

Напомним, что график работы абонентского отдела УГГ выглядит так: понедельник, вторник, четверг, суббота: 8:00-17:00; перерыв:12:00-12:45.