|24 февраля 2017
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Salvo проводит кампанию по сбору средств в поддержку проекта «Lattice Cubed» – люксовой 3D-печатной ручки, изготовленной из титана. Стартап носит семейный характер: как поясняет основатель, Райан Салвесон, все началось с желания преподнести супруге уникальный подарок.
Райан специализируется на 3D-печати в аэрокосмической отрасли, тогда как его жена, Пиа, работает менеджером в инженерной компании. Затея мужа быстро переросла в общий проект, а теперь семейная пара готова поделиться разработкой со всеми желающими.
Ручка использует стандартные шариковые стержни ручки Parker, а также доступна в виде автоматического карандаша. Украшается и без того элегантный прибор золотым или родиевым кольцом. Стоимость одной ручки или карандаша оценивается в €250, тогда как парный комплект можно заказать за €475.
Ручка изготовлена из используемого в авиастроении титан-алюминий-ванадиевого сплава методом селективного лазерного наплавления (SLM). Сетчатая структура корпуса состоит из 4500 слоев металлического порошка толщиной 30 микрон каждый. Диаметр ручки составляет 13 миллиметров при длине в 135 мм, а вес изделия не превышает 25 гр.
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24 февраля 2017
• Горсовет купит славянцам 13 квартир вместо разрушенного жилья
• Город поможет участникам АТО
• Ветеранам вручат юбилейные медали
• Ветераны намерены возродить фестиваль фронтовой песни
• Ветераны выразили позицию по ДК имени Ленина
• Памятники в Славянске решили ремонтировать по программе
• В Славянском районе пожар унес жизнь мужчины
• В продажу поступили титановые 3D-печатные ручки
• Развели, как младенца, на памперсах
• Очередь в Славянский ЦОК нужно занимать в 5 утра
• Горгаз: обычно столпотворение, но бывает и затишье
23 февраля 2017
• Что делать Славянскому району с пассажироперевозками и напряжением в электросети
• «Славгорводоканал»: путаница есть, но руководство старается
• Преступление по расчету: грабил физически слабых
• Парень разгуливал по Славянску с гранатой
• Средняя продолжительность жизни к 2030 году впервые превысит 90 лет
• Где можно узнать о загруженности пунктов пропуска на украинской границе
• Сколько зарабатывают директора коммунальных предприятий Славянска
• Когда начнется установка площадок в парке, сказать не может никто
• В Славянске начнут отлавливать бездомных собак
• В Славянске открылся офис «Каритаса»
• Что даст славянским студентам дружба с польскими вузами
• В Святогорском заповеднике теперь 11 альманахов
• Как славянцы весну в гости звали
• С кем в итоге объединится Славянск
22 февраля 2017
• Общественный совет: разбирательство продолжается
• Вместо площади в Славянске восстановят дорогу со Славкурорта на вокзал
• «Шахтер» вернулся из Виго с победой
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Комментарии к статье «В продажу поступили титановые 3D-печатные ручки »
Salvo проводит кампанию по сбору средств в поддержку проекта «Lattice Cubed» – люксовой 3D-печатной ручки, изготовленной из титана. Стартап носит семейный характер: как поясняет основатель, Райан Салвесон, все началось с желания преподнести супруге уникальный подарок.