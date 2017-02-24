В продажу поступили титановые 3D-печатные ручки

Salvo проводит кампанию по сбору средств в поддержку проекта «Lattice Cubed» – люксовой 3D-печатной ручки, изготовленной из титана. Стартап носит семейный характер: как поясняет основатель, Райан Салвесон, все началось с желания преподнести супруге уникальный подарок.

Райан специализируется на 3D-печати в аэрокосмической отрасли, тогда как его жена, Пиа, работает менеджером в инженерной компании. Затея мужа быстро переросла в общий проект, а теперь семейная пара готова поделиться разработкой со всеми желающими.

​Ручка использует стандартные шариковые стержни ручки Parker, а также доступна в виде автоматического карандаша. Украшается и без того элегантный прибор золотым или родиевым кольцом. Стоимость одной ручки или карандаша оценивается в €250, тогда как парный комплект можно заказать за €475.

Ручка изготовлена из используемого в авиастроении титан-алюминий-ванадиевого сплава методом селективного лазерного наплавления (SLM). Сетчатая структура корпуса состоит из 4500 слоев металлического порошка толщиной 30 микрон каждый. Диаметр ручки составляет 13 миллиметров при длине в 135 мм, а вес изделия не превышает 25 гр.