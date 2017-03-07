Уикенд в Одессе. Что, где, когда?

Одесса город, конечно, колоритный, и для того, чтобы в полной мере проникнуться ее неповторимым духом и очарованием старых одесских двориков, пары дней, пожалуй, будет маловато.

Но что делать тем, у кого на знакомство с Жемчужиной у моря всего два дня? Не отчаивайтесь, здесь есть достаточно мест, которые можно посмотреть за такой короткий срок, и не зависимо от сезона. Итак, чем заняться туристу в Одессе на уикенд?

Что посмотреть?

Старая Одесса

Первым делом стоит направить свои стопы в историческую часть города, где каждый дом и улица словно дышат прошлым. Здесь можно часами неспешно бродить по улицам, заглядывая в тенистые дворики, и чувствуя, что переносишься на несколько десятилетий назад. И уж точно не пропустите знаменитую Дерибасовскую – хоть эта улица и считается средоточием городских развлечений, она на удивление уютная и атмосферная. Кстати, Дерибасовская – улица пешеходная, но выложена брусчаткой, так что лучше будет заменить каблуки на удобные кроссовки или кеды.

Городской сад на Дерибасовской

Настоящий оазис умиротворения посреди шумного живого города. Парк раскинулся по соседству с Оперным театром, и это самый старый парк в Одессе! Тенистые аллеи, прохладные фонтаны (среди которых есть музыкальный и даже парфюмерный фонтан!), а еще уютные беседки – здесь можно отлично отдохнуть и восстановить силы перед очередным походом по достопримечательностям, и заодно приобщиться к прекрасному, рассматривая работы одесских скульпторов и художников.

Одесса с моря

Исследовать город на суше, конечно, интересно, но не увидеть Одессу с морских просторов - просто невозможно! Посему советуем вам отправиться на морскую прогулку на одном из катеров, которые вы легко найдете в Одесском порту (билет стоит от 100 грн.). Кстати, заодно полюбуетесь видом на морские ворота города, пока будете спускаться сюда по Потемкинской лестнице – еще одному архитектурному шедевру. Ну а после можно побродить по набережной, провожая корабли.

Спуск в подземелье

Для любителей острых ощущений можно посоветовать спуститься в одесские катакомбы – лабиринты таинственных коридоров тянутся под всем городом и даже за его пределами. Попасть сюда можно только с гидом.

Одесские дворики

Это настоящая достопримечательность города наравне со знаменитым Приморским бульваром и памятником 12-му стулу. Где их искать? Да по всему городу, а начать можно с Тещиного моста, точнее, с улицы Гоголя, которая находится неподалеку.

Дом-стена

Это чудо архитектуры находится по адресу Воронцовский переулок, 4. И правда, если посмотреть на жилой дом с определенного ракурса, может показаться, что это всего лишь стена, от чего вполне обжитые окна с занавесками и цветами на подоконниках кажутся какими-то потусторонними.

Кстати, от дома-стены вы можете пройти дальше и свернуть в последний двор в переулке – вы удивитесь, куда он вас выведет!

Отдых

Побывать в Одессе и не выбраться к морю – это неслыханно! Так что обязательно берите с собой купальные принадлежности и вперед, покорять стихию! Ну, или нежиться на солнышке – это уж кому что по душе.

В Одессе почти весь транспорт едет к морю, но, чтобы точно не прогадать, садитесь на трамвай №5 или №18. Еще к «большой воде» идет трамвай №7 и маршрутки №145 и 146, 121, 167 и 168, и №242, а также № 198, 168 (пляж «Аркадия», где, кстати, можно неплохо «оторваться» ночью на одной из тусовок) и №191 (Золотой Берег).

Для любителей не сидеть на месте подойдет Трасса здоровья – прибрежная асфальтированная дорога, которая тянется вдоль пляжей больше чем на 6 километров (от пляжа «Ланжерон» до «Аркадии»). Велосипеды, ролики, просто пробежка или неспешный променад – выбирать вам.

Развлечения

Вдоволь нагулявшись по городу и накупавшись в море, можно и развлечься, благо Одесса как нельзя лучше подходит для этой цели. Ценители-гурманы могут, например, отправиться на экскурсию-дегустацию на коньячный завод «Шустов»: здесь вам не только поведают массу интересного об истории и изготовлении этого благородного напитка, но и предложат продегустировать разные его сорта, а еще вы сможете присмотреть какой-нибудь интересный памятный сувенир в местном магазине.

Можно потусить на пляже «Аркадия» - по ночам вместо чинных отдыхающих здесь отрывается молодежь на ночных дискотеках. А можно отправиться в «HUB Living Room» - настоящий европейский коворкинг, где вечерком можно послушать выступления артхаусных групп, попасть на увлекательную лекцию или просто посмотреть интересный фильм. Цена символическая: первый час 19 грн., каждый следующий – по 9 грн. Кофе-чай-печеньки входят в стоимость.

Любителям умного кино – добро пожаловать в летний кинотеатр «Sunday», где вы не только посмотрите интересный фильм, но и сможете потом обсудить его в кругу таких же киноманов.

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Приятной поездки!