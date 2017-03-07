Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос

На заседании исполкома 1 марта начальник отдела экологии Лариса Соловей презентовала Программу обращения с отходами, которая должна определить стратегию утилизации мусора на территории города на ближайшие три года.

Целью Программы является уменьшение влияния продуктов человеческой жизнедеятельности на окружающую среду, улучшение санитарного состояния города и, как следствие, условия жизни горожан.

Документ состоит из 11 разделов, в которых отражены нынешняя ситуация в сфере санитарной очистки города, анализ влияющих на нее природно-климатических, гидрогеологических, социально-экономических условий и т. д.

По словам Ларисы Соловей, основное внимание в Программе уделено обращению с твердыми бытовыми отходами. При этом она акцентировала внимание на том, что вместе с ТБО в окружающую среду попадают и опасные вещества, которые входят в состав отработанных батареек, люминесцентных и светодиодных ламп, оргтехники и другого. «Данные отходы содержат химические элементы, которые могут долгое время оставаться активными и оказывать вредное влияние на живые организмы, в том числе на человека», - подчеркнула начальник отдела экологии. Между тем, приемные пункты для сбора такого мусора в городе отсутствуют — народ попросту выбрасывает его в контейнеры вместе со всем остальным.

Кроме ТБО, в городе происходит постоянный прирост строительных, медицинских, отходов растительного и животного происхождения и других.

Для решения существующих проблем в краткосрочной перспективе и подготовки материально-информационной базы для создания системы обращения с отходами в долгосрочной перспективе Программой предусмотрена реализация 32 мероприятий. В числе основных: разработка схемы санитарной очистки города, покупка 567 контейнеров объемом 1,1 и 8 кубометров, 150-ти урн, шести мусоровозов емкостью 16 кубометров, обустройство 260 площадок для контейнеров площадью 8 кв. метров каждая. Общая сумма предполагаемых затрат исчисляется 21 миллионом гривен, из которых 15,2 миллиона, согласно утвержденной региональной программе, планируется привлечь из экологического фонда областного бюджета.

Для внедрения системы раздельного сбора ТБО предлагается закупить полторы тысячи контейнеров объемом 1,1 кубометра, 1704 бака емкостью 0,24 «куба» и три 18-кубовых мусоровоза. Перечисленные мероприятия потребуют финансирования в размере 15,9 миллиона гривен, в том числе 15,3 за счет области. На создание мощностей по сортировке и переработке отходов предполагается направить 8 миллионов гривен. Эти деньги, возможно, будут привлечены путем инвестиций.

Наконец, чтобы избавить город от свалки, запланирована поэтапная ее рекультивация, что потребует ни много, ни мало 50 миллионов гривен. Эту сумму ожидается получить из государственного и областного бюджетов. Первым этапом должна стать разработка соответствующего проекта стоимостью 690 тысяч гривен.

Кроме того, Программой запланированы строительство комплекса по переработке ТБО в топливо и так называемого «Компост-центра», покупка инсинератора (специальная печь, - прим.) для уничтожения специфических медицинских отходов, создание приемных пунктов вторсырья и опасных отходов.

Суммарный объем средств, которые планируется привлечь в 2017-20 годах для реализации всех перечисленных мероприятий, составляет 103,5 миллиона гривен за счет бюджетов всех уровней, средств предприятий и других источников.

Теперь документ предстоит обсудить депутатам профильной комиссии городского совета и утвердить на пленарном заседании сессии.

наша справка

В Славянске насчитывается 1682 контейнера для сбора ТБО. Многоэтажное жилье обеспечено ими полностью, частный сектор - только на 67%. В целом, в 2016 году централизованным вывозом ТБО были охвачены почти 90% населения, на городской полигон вывезено 46,6 тысячи тонн мусора. Как известно, с 1 января нынешнего года свалка закрыта, мусор вывозится на региональный полигон между Краматорском и Дружковкой. За все время существования полигона ТБО в Славянске на него было вывезено более 8 миллионов кубометров мусора.