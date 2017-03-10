В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет

|10 марта 2017
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В Беларуси планируют установить запрет на размещение рекламы электронных сигарет. Это предусмотрено проектом обновленного декрета №28, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
"В целях сокращения спроса на электронные системы курения и косвенной популяризации их использования устанавливается запрет на размещение (распространение) рекламы электронных систем курения, а также запрет на оказание безвозмездной (спонсорской) помощи электронными системами курения и жидкостями к ним", - отметили в Министерстве.
Специалист напомнила, что электронные сигареты по действующему законодательству не относятся к табачным изделиям, но их безвредность пока никем не доказана. Это подтверждают и в Министерстве здравоохранения.
В сторону ужесточения подвергнутся и положения, касающиеся продажи и потребления табачных изделий.
К местам, в которых курение запрещено, за исключением специально созданных для этой цели, предлагается отнести учреждения образования, организации здравоохранения, культуры, организации, оказывающие социальные услуги, торговые объекты, объекты бытового обслуживания населения и общественного питания, государственные органы, вокзалы, аэропорты, за исключением объектов, оказывающих услуги по курению кальяна, сообщает AmyStore
Также предусмотрено, что для обозначения объектов, где курение табачных изделий запрещено, должен будет размещаться соответствующий знак, требования к которому и порядку его размещения устанавливаются Министерством здравоохранения.
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• В Славянске стартовала весенняя уборка
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• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
• Уикенд в Одессе. Что, где, когда?
• КДЮСШ «Славхлеб» - победитель чемпионата Донецкой области по футзалу
• Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»
6 марта 2017
• «Серебро» Повх с личным рекордом и бронзовый покер
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по рукопашному бою
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• Задержан нарушитель, обворовывавший частные гаражи
• Игорю Шаповалову за взятку грозит до 10 лет
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В Беларуси планируют установить запрет на размещение рекламы электронных сигарет. Это предусмотрено проектом обновленного декрета №28, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.