Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»

Высокий темп современной жизни порой мешает уделить достаточно внимания родным и близким. А ведь так приятно порадовать дорогого человека элитным подарком. В этом обязательно поможет интернет-магазин «Валенсия», который недавно обновил ассортимент по многим позициям.

Товары для сервировки стола

Украинцы – очень хлебосольный народ, в нашей стране любят угощать гостей и производить при этом впечатление не только изысканностью блюд, но и шикарной сервировкой стола. В «Валенсии» для этого имеется все необходимое: тарелки, бокалы, графины, подносы, столовые приборы от ведущих производителей из США, Франции, Италии и других стран. Элитный подарок в виде брендовой фарфоровой посуды оставит без сомнения благоприятное впечатление на рачительную хозяйку, любящую принимать и угощать гостей. Многие изделия выполнены с элементами позолоты, имеют оригинальную современную форму.

Домашний декор

В этой категории представлены различные приятные мелочи: ароматические свечи, вазы, подсвечники, рамки, статуэтки, фотоальбомы, шкатулки и проч. Имеется раздел, в котором можно выбрать элегантные часы на подставке, которые украсят стол любого руководителя. Там же можно купить карманные, дорожные часы и прочую аналогичную продукцию.

Другие категории товаров

Одно из основных преимуществ магазина – разнообразный ассортимент. В «Валенсии» представлена продукция нескольких десятков мировых брендов. В ассортименте элитные подарки на любой вкус, для мужчин и женщин, для молодежи и зрелых людей. В магазине охотно приобретают зеркала, картины, декоративные подушки, канцелярские принадлежности для офиса, брендовую бижутерию. Отдельно выделены подарки, которые принято дарить по случаю свадьбы, дня рождения, крестин и других знаменательных событий.

Преимущества интернет-магазина

Всю вышеперечисленную продукцию можно приобрести, не выходя из дому, выбрать то, что интересует в спокойной обстановке. Все представленные товары от именитых производителей, в качестве элитных подарков не стоит сомневаться. В магазине отсутствует продукция из Китая – только Европа и США. Возможны различные способы доставки и оплаты. Дорогие товары магазин доставляет бесплатно. Если клиент затрудняется с выбором, он может купить подарочный сертификат. Такой формат подарка дает возможность виновнику торжества самому выбрать желанную вещь. Ответственный подход к делу позволяет «Валенсии» успешно работать вот уже более 20 лет. За это время было открыто несколько салонов-магазинов в крупных городах Украины.