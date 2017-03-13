Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»

|13 марта 2017
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Высокий темп современной жизни порой мешает уделить достаточно внимания родным и близким. А ведь так приятно порадовать дорогого человека элитным подарком. В этом обязательно поможет интернет-магазин «Валенсия», который недавно обновил ассортимент по многим позициям.
Украинцы – очень хлебосольный народ, в нашей стране любят угощать гостей и производить при этом впечатление не только изысканностью блюд, но и шикарной сервировкой стола. В «Валенсии» для этого имеется все необходимое: тарелки, бокалы, графины, подносы, столовые приборы от ведущих производителей из США, Франции, Италии и других стран. Элитный подарок в виде брендовой фарфоровой посуды оставит без сомнения благоприятное впечатление на рачительную хозяйку, любящую принимать и угощать гостей. Многие изделия выполнены с элементами позолоты, имеют оригинальную современную форму.
В этой категории представлены различные приятные мелочи: ароматические свечи, вазы, подсвечники, рамки, статуэтки, фотоальбомы, шкатулки и проч. Имеется раздел, в котором можно выбрать элегантные часы на подставке, которые украсят стол любого руководителя. Там же можно купить карманные, дорожные часы и прочую аналогичную продукцию.
Одно из основных преимуществ магазина – разнообразный ассортимент. В «Валенсии» представлена продукция нескольких десятков мировых брендов. В ассортименте элитные подарки на любой вкус, для мужчин и женщин, для молодежи и зрелых людей. В магазине охотно приобретают зеркала, картины, декоративные подушки, канцелярские принадлежности для офиса, брендовую бижутерию. Отдельно выделены подарки, которые принято дарить по случаю свадьбы, дня рождения, крестин и других знаменательных событий.
Всю вышеперечисленную продукцию можно приобрести, не выходя из дому, выбрать то, что интересует в спокойной обстановке. Все представленные товары от именитых производителей, в качестве элитных подарков не стоит сомневаться. В магазине отсутствует продукция из Китая – только Европа и США. Возможны различные способы доставки и оплаты. Дорогие товары магазин доставляет бесплатно. Если клиент затрудняется с выбором, он может купить подарочный сертификат. Такой формат подарка дает возможность виновнику торжества самому выбрать желанную вещь. Ответственный подход к делу позволяет «Валенсии» успешно работать вот уже более 20 лет. За это время было открыто несколько салонов-магазинов в крупных городах Украины.
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Приветствую, гость! Вход
13 марта 2017
• Семь наград славянских дзюдоистов
• «Бронза» сборной Украины в эстафете
• Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял второе место на турнире в Белозерском
10 марта 2017
• Бюджет-2016 оказался наполовину больше позапрошлогоднего
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• Чтоб ты жил на одну зарплату: «Сильные громады» проанализировали доходы славянских судей
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9 марта 2017
• От патефона до карикатур – что могут увидеть славянцы на выставках в музее
• «Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового
• «Живая книга» - оружие, которое не убивает
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
• Ямы на дорогах засыпают крошкой
• Когда теплосеть перестает топить
• В Славянске стартовала весенняя уборка
• Зоозащитники: «Убил животное - убьешь и человека»
• Возвращать «Виллу «Мария» городу церковь не собирается
• Как в Славянске собираются решать «мусорный» вопрос
• Уикенд в Одессе. Что, где, когда?
• КДЮСШ «Славхлеб» - победитель чемпионата Донецкой области по футзалу
• Команда ООШ №5 пробилась в финал областных соревнований «Школьной футзальной лиги Украины»
6 марта 2017
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Комментарии к статье «Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»»
Высокий темп современной жизни порой мешает уделить достаточно внимания родным и близким. А ведь так приятно порадовать дорогого человека элитным подарком. В этом обязательно поможет интернет-магазин «Валенсия», который недавно обновил ассортимент по многим позициям.