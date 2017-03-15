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Фотофакт

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Международная фотовыставка «День 2016»

Антон Скворцов
15 марта 2017 Просмотров: 17 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В пятницу, 17 марта, в центральной библиотеке Славянска состоится открытие 18 Международной фотовыставки «День 2016».

Начало в 14:00.

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Комментарии к статье «Международная фотовыставка «День 2016»»

В пятницу, 17 марта, в центральной библиотеке Славянска состоится открытие 18 Международной фотовыставки «День 2016».

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