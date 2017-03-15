|15 марта 2017
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В пятницу, 17 марта, в центральной библиотеке Славянска состоится открытие 18 Международной фотовыставки «День 2016».
Начало в 14:00.
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Очередной инцидент с участием известного славянского активиста Василия Хоменко произошел на аппаратном совещании
14 марта. Его реплика, вызвавшая возмущение в зале, последовала за докладом директора БТИ.
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Сбор материалов, рассказывающих о захвате и деоккупации Славянска, сотрудники городского краеведческого музея начали еще весной 2014 года. На днях тематическая выставка пополнилась новыми экспонатами.
— 14 марта 2017 —
В День украинского добровольца, 14 марта, в здании городского военного комиссариата состоялось вручение наград жителям Славянска, которые весной-летом 2014 года делали все возможное для скорейшего освобождения города.
— 14 марта 2017 —
В январе текущего года Верховная Рада учредила новый государственный праздник - День украинского добровольца, который будет ежегодно отмечаться 14 марта. В Славянске посвященное этой дате мероприятие состоялось 11-го числа - так распорядились организаторы.
Приветствую, гость! Вход
15 марта 2017
• Международная фотовыставка «День 2016»
• Поджигателям камыша грозят тюрьмой
• Как в Славянске убирают улицы
• О долге памяти воинам - бывшим и сегодняшним
14 марта 2017
• Команда юношей ООШ №4 Славянска – бронзовый призер областных соревнований по волейболу
• Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение
• Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации
• Выставки, концерты и ликбез для малограмотных: как в Славянске отмечали День добровольца
13 марта 2017
• Семь наград славянских дзюдоистов
• «Бронза» сборной Украины в эстафете
• Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»
• «КДЮСШ-Славхлеб» занял второе место на турнире в Белозерском
10 марта 2017
• Бюджет-2016 оказался наполовину больше позапрошлогоднего
• О бывшем АИЗе замолвили слово
• Сео-продвижение – путь к успешной раскрутке сайта за границей
• Чтоб ты жил на одну зарплату: «Сильные громады» проанализировали доходы славянских судей
• Общежития для переселенцев дождались ремонта
• Взломщик автомобилей предстанет перед законом
• В Славянске задержана группировка рэкетиров
• В Беларуси хотят запретить рекламу электронных сигарет
9 марта 2017
• От патефона до карикатур – что могут увидеть славянцы на выставках в музее
• «Родничок» в очередной раз подтвердил звание образцового
• «Живая книга» - оружие, которое не убивает
7 марта 2017
• Военный оркестр приглашает на концерт
• Лифт на Свободы, 38, обещают включить в середине марта
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В пятницу, 17 марта, в центральной библиотеке Славянска состоится открытие 18 Международной фотовыставки «День 2016».