Поймать могут любую собаку, если рядом нет хозяина

|16 марта 2017
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Как и планировалось, 200 тысяч гривен из городского бюджета направят на отлов беспризорных животных. Предприятие-подрядчик, которое будет этим заниматься, определят в процессе электронных торгов.
При этом, как отметила начальник отдела экологии Лариса Соловей, согласно статье 24 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», объектом внимания собаколовов может стать любое четвероногое, даже если на нем надет ошейник или другой опознавательный знак, но при этом оно находится на улице без сопровождения хозяина. «Такие животные считаются беспризорными и подлежат отлову», - объяснила она. Семь дней такая собака будет содержаться на карантинной площадке, в течение этого времени хозяин может забрать ее домой. В противном случае животное вместе с остальными отправляют в приют.
По информации директора КАТП, за последний год количество уличных собак значительно увеличилось. «Если сразу после военных действий их гораздо меньше было, то сейчас на четыреста больше. Они и на площади, и возле любого магазина», - говорит Константин Водопьянов. При этом данными об общем количестве четвероногих он не располагает.
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• В коммунальной структуре Славянска работают около тысячи горожан
• Чем станет для Славянска обновленная библиотека - все в руках громады
• Славянск получил 25000 евро на проведение тренингов для подростков
• Долго ли Кобзону быть почетным гражданином Славянска
• В Славянске отпраздновали день рождения Тараса Шевченко
15 марта 2017
• Чем собираются застраивать пустырь за «Славгорводоканалом»
• Идут на прорыв: что произошло на блокпостах под Славянском и Краматорском
• На горе Карачун почтили память погибших украинских добровольцев
• Международная фотовыставка «День 2016»
• Поджигателям камыша грозят тюрьмой
• Как в Славянске убирают улицы
• О долге памяти воинам - бывшим и сегодняшним
14 марта 2017
• Команда юношей ООШ №4 Славянска – бронзовый призер областных соревнований по волейболу
• Экспозиция «АТО-2014» в краеведческом музее получила пополнение
• Славянцев наградили за подпольную работу в период оккупации
• Выставки, концерты и ликбез для малограмотных: как в Славянске отмечали День добровольца
13 марта 2017
• Семь наград славянских дзюдоистов
• «Бронза» сборной Украины в эстафете
• Интернет-магазин - новый шаг в развитии сети салонов элитных подарков «Валенсия»
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10 марта 2017
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Комментарии к статье «Поймать могут любую собаку, если рядом нет хозяина »
Как и планировалось, 200 тысяч гривен из городского бюджета направят на отлов беспризорных животных. Предприятие-подрядчик, которое будет этим заниматься, определят в процессе электронных торгов.