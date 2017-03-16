Поймать могут любую собаку, если рядом нет хозяина

Как и планировалось, 200 тысяч гривен из городского бюджета направят на отлов беспризорных животных. Предприятие-подрядчик, которое будет этим заниматься, определят в процессе электронных торгов.

При этом, как отметила начальник отдела экологии Лариса Соловей, согласно статье 24 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», объектом внимания собаколовов может стать любое четвероногое, даже если на нем надет ошейник или другой опознавательный знак, но при этом оно находится на улице без сопровождения хозяина. «Такие животные считаются беспризорными и подлежат отлову», - объяснила она. Семь дней такая собака будет содержаться на карантинной площадке, в течение этого времени хозяин может забрать ее домой. В противном случае животное вместе с остальными отправляют в приют.

По информации директора КАТП, за последний год количество уличных собак значительно увеличилось. «Если сразу после военных действий их гораздо меньше было, то сейчас на четыреста больше. Они и на площади, и возле любого магазина», - говорит Константин Водопьянов. При этом данными об общем количестве четвероногих он не располагает.