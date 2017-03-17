В Славянске готовятся к капремонту дорог

Какие улицы дождутся ремонта

Сессия приняла решение оплатить разработку проектно-сметной документации, которая станет подготовительной стадией дорожно-ремонтных работ. Деньги в общей сумме порядка 180 тысяч гривен выделены на девять участков улиц. В их числе: незаконченный участок улицы Университетской (Ленина), Шнурковской (Первого Мая) - от памятника Шевченко до дома №60, Васильевской (Окт. Революции) - от ул. Ярослава Мудрого (Урицкого) до капитально отремонтированного участка, Парковой - от пер. Виноградного до ул. Батюка, Святогорской (Карла Либкнехта) - от ул. Батюка до капремонта и от капремонта до ул. Комяхова, Центральной (Карла Маркса) - от Шелковичной (Искры) до ул. Свободы, Почтовой (Р. Люксембург) - от Васильевской до Свободы, Литературной (Д. Бедного) - от дома №24 до ул. Менделеева. Кроме того, 240 тысяч грн. выделено на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на капремонт дорог, соединяющих въезд в город со стороны Славкурорта с железнодорожным вокзалом. Как известно, 30 миллионов гривен на их восстановление пообещал губернатор Донецкой области. Было озвучено, что этой суммы хватит примерно на 6 километров маршрута. Перечень наиболее проблемных участков уже определен.

260 тысяч гривен по решению сессии будут уплачены фирме «Ялта град строй» по решению Хозяйственного суда Донецкой области. Компания занималась капремонтом улицы Жукова в 2013 году. Работы должен был оплатить госбюджет, но деньги дорожникам так и не перечислили. Теперь эти расходы возложены на местный бюджет.

51,6 тысячи гривен выделено на озеленение благоустраиваемого газона улицы Батюка (от ул. Вольной до Бульварной), 300 тысяч — на покупку фрезеровочного устройства для КП «Водопонижение», которому руководство города намерено делегировать функции ямочного ремонта дорог, 310 тысяч — на обследование и паспортизацию 13-ти городских мостов и путепроводов, 400 тысяч — на реконструкцию входной группы в городской парк, 48 тысяч — на подготовку проектно-сметной документации для капитального ремонта женской консультации, 45 тысяч — на строительство четырех футбольных полей с искусственным покрытием. Кроме того, один миллион гривен в рамках финансовой поддержки получит КП «Славгорводоканал».