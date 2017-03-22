В Славянске начнут покупать квартиры детям-сиротам... и их детям

|22 марта 2017
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На заседании депутатской комиссии, проходившем 21 марта, рассматривался проект решения о внесении изменений в Программу "Обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа на 2015-17 гг.", утвержденной Славянским горсоветом в феврале прошлого года. Некоторые ее тезисы, звучали, мягко говоря, абсурдно.
Как рассказала членам комиссии начальник службы по делам семьи Елена Соколова, необходимость улучшать жилищные условия детей-сирот в городе назрела давно, однако раньше в местном бюджете на эти цели постоянно не хватало денег. В этом году из обладминистрации поступило предложение создать совместную программу, на условиях софинансирования по схеме 50х50. Со своей стороны область готова выделить на закупку жилья 500 тыс. грн. В связи с этим служба по делам детей ходатайствует перед депутатским корпусом Славянска о выделении аналогичной суммы из городского бюджета. Если сессия утвердит этот проект, то уже в текущем году для детей-сирот впервые в новейшей истории города будут куплены квартиры.
Конечно, за 1 млн. грн. обеспечить всех представителей этой категории жильем не получится, признает начальник службы, но хотя бы 2-3 квартиры на вторичном рынке приобрести возможно. Осталось решить, кому именно эти квартиры достанутся. Служба по делам детей предлагает идти по списку очередности, в котором сейчас значатся 32 человека. Еще 4 потенциальных "очередника" должны добавиться в этом году.
Ирреальность ситуации проявилась в тот момент, когда выяснилось, что первые позиции в списке занимают дети-сироты, которые за время ожидания бюджетного жилья успели не только повзрослеть, но и нарожать своих детей. В одной из таких семей, к примеру, уже есть 4 ребенка и 5-й на подходе. По существующим нормам, такой семье необходимо покупать, как минимум, 4-комнатную квартиру. Это, разумеется, "съест" больше программных денег, которые можно было потратить на покупку жилья для других семей.
Реагируя на такой прецедент, кто-то из членов комиссии метко пошутил: "Купили бы вовремя - обошлось дешевле", - с чем согласились все участники заседания. За предложенный проект решения, тем не менее, комиссия проголосовала единогласно, руководствуясь соображением, что с чего-то решение проблемы жилья для сирот все же нужно начинать.
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• Чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юниоров и юниорок
• Восемь наград славянских дзюдоистов
• Спортсмены БК «Триада» успешно выступили на соревнованиях по кикбоксингу
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17 марта 2017
• В Славянске готовятся к капремонту дорог
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• Черкасский «агрессор» ломает руки и челюсти
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• В Славянске объявлена весенняя уборка
• В Славянске подорожал проезд в автобусах
• Поймать могут любую собаку, если рядом нет хозяина
• В Славянске начался первый судебный процесс над организатором «референдума»
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Комментарии к статье «В Славянске начнут покупать квартиры детям-сиротам... и их детям»
На заседании депутатской комиссии, проходившем 21 марта, рассматривался проект решения о внесении изменений в Программу "Обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа на 2015-17 гг.", утвержденной Славянским горсоветом в феврале прошлого года. Некоторые ее тезисы, звучали, мягко говоря, абсурдно.