Славянск посетил ветеран «Шахтера» Михаил Старостяк

В Славянске 20 марта состоялся трофи-тур футбольного турнира «Football Cup», организованного ЮНИСЕФ. Его участниками стали ООШ №№ 11 и 13.

Чтобы поддержать детвору, обе школы посетил ветеран ФК «Шахтер» Михаил Старостяк. С собой кумир юных футболистов привез кубки «Шахтера». Фотосессия с трофеями и известным спортсменом стала отдельным элементом праздника.

Однако самой интересной частью визита оказался мастер-класс, который 44-летний ветеран провел для школьных футбольных команд. По словам тренеров, полученные знания помогут ребятам в турнирной борьбе.

Всего, как рассказали организаторы, в соревнованиях участвует 301 школа из 5 областей Украины - Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской. В каждой из них учатся дети-переселенцы. В целом, участие в турнире принимают около 5000 школьников. Особенностью соревнований является совместное участие в играх мальчиков и девочек.

До середины мая в каждой области пройдут финальные игры футбольного турнира «Football Cup». В конце месяца в Киеве состоится большой финал. Славянск рассчитывает оказаться его участником.