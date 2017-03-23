|23 марта 2017
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В Славянске 20 марта состоялся трофи-тур футбольного турнира «Football Cup», организованного ЮНИСЕФ. Его участниками стали ООШ №№ 11 и 13.
Чтобы поддержать детвору, обе школы посетил ветеран ФК «Шахтер» Михаил Старостяк. С собой кумир юных футболистов привез кубки «Шахтера». Фотосессия с трофеями и известным спортсменом стала отдельным элементом праздника.
Однако самой интересной частью визита оказался мастер-класс, который 44-летний ветеран провел для школьных футбольных команд. По словам тренеров, полученные знания помогут ребятам в турнирной борьбе.
Всего, как рассказали организаторы, в соревнованиях участвует 301 школа из 5 областей Украины - Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской. В каждой из них учатся дети-переселенцы. В целом, участие в турнире принимают около 5000 школьников. Особенностью соревнований является совместное участие в играх мальчиков и девочек.
До середины мая в каждой области пройдут финальные игры футбольного турнира «Football Cup». В конце месяца в Киеве состоится большой финал. Славянск рассчитывает оказаться его участником.
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• Весенние каникулы в Славянске начнутся 8 апреля, а учебный год закончится 26 мая
• Славянский центр профобразования получил медаль
• Славянск посетил ветеран «Шахтера» Михаил Старостяк
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• Парк «Шелковичный» и сквер «Мечта» готовятся к наплыву посетителей
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• Сборная Славянска одержала победу в легкоатлетическом кроссе
• «Серебро» Клеменко, «бронза» Зубкова и Семейко
21 марта 2017
• В Славянске пройдут митинг и концерт
• Трое славянцев подхватили сальмонеллу
• На Химике не работает флюорограф
• Благодарность ДонОГА и грамоты горсовета
• Меньше половины: местная власть Славянска открыта на 33%
20 марта 2017
• Чемпионат Донецкой области по вольной борьбе среди юниоров и юниорок
• Восемь наград славянских дзюдоистов
• Спортсмены БК «Триада» успешно выступили на соревнованиях по кикбоксингу
19 марта 2017
• Зональные областные игры «Школьной волейбольной лиги Украины»
17 марта 2017
• В Славянске готовятся к капремонту дорог
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Комментарии к статье «Славянск посетил ветеран «Шахтера» Михаил Старостяк»
В Славянске 20 марта состоялся трофи-тур футбольного турнира «Football Cup», организованного ЮНИСЕФ. Его участниками стали ООШ №№ 11 и 13.