Почему в Славянске возникла очередь «на анализы»

|24 марта 2017
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«Пришла в поликлинику с направлением на анализы, а мне выдали номерок на начало апреля. За это время много чего может случиться», - с такими жалобами в редакцию «ТВ плюс» обратились читатели-пенсионеры. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к начальнику отдела здравоохранения Елене Джим.
По ее словам, такие задержки в работе медицинских лабораторий происходят из-за отсутствия реактивов.
- Средств, которые городская медицина получает в качестве субвенций из государственного бюджета, едва хватает на зарплаты сотрудникам лечебных учреждений. Даже коммунальные услуги мы полностью из этих денег не перекрываем. Славянская казна выделяет на медицину столько, сколько может. В нынешнем году был заложен в бюджет 21 млн. грн. Но этих денег все равно недостаточно, - объясняет начальник горздрава.
Причина нехватки кроется в общем росте цен практически на все. Дорожают коммунальные услуги, поднимаются минимальные зарплаты, растут цены на лекарственные препараты, в том числе - реактивы, необходимые для проведения анализов. В итоге на запланированные средства Славянск может приобрести меньше медицинских принадлежностей, чем ожидалось.
Поскольку средства приходится экономить, город не может закупать дорогостоящие реактивы в излишних количествах, объясняет Елена Джим.
- Это общая тенденция. Но в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Если человек пришел на плановое обследование, ему действительно могут выдать номерок на анализы через неделю-две. Если же ситуация срочная, имеется направление от врача и существует угроза здоровью, анализы должны сделать быстро, - говорит Елена Джим.
Стоит отметить, что такое положение вещей в целом наблюдается во всех амбулаториях, за исключением детских. Там, по словам Елены Джим, таких задержек не происходит. Если человек чувствует себя плохо, анализы ему сдать необходимо, но медработники предлагают подождать, можно решить ситуацию, обратившись к своему лечащему врачу или главврачу медучреждения, советует начальник отдела здравоохранения.
24 марта 2017
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• Нужна ли Славянску своя питьевая вода
• В Славянском районе горох станет особенностью аграрного сезона
• Будет ли в славянском водоканале «Личный кабинет»
• В Славянске хотят ремонтировать дороги самостоятельно
• Двадцатилетний житель Николаевки угорел в гараже
23 марта 2017
• «Вилла «Мария» нуждается в серьезной проверке
• Стройка на улице Шевченко вызвала негодование славянцев
• Определены участницы «Мини-мисс Славянск-2017»
• Весенние каникулы в Славянске начнутся 8 апреля, а учебный год закончится 26 мая
• Славянский центр профобразования получил медаль
• Славянск посетил ветеран «Шахтера» Михаил Старостяк
• Полез за водкой, и упал со второго этажа
• Без инвестиций «Славгорводоканалу» грозит крах
22 марта 2017
• В Славянске начали думать, что делать с бездомными собаками
• «Ланос» врезался в автобус: пострадали семнадцать человек
• Главный инженер Славянского УКСа попался на взятке
• В Славянске начнут покупать квартиры детям-сиротам... и их детям
• Парк «Шелковичный» и сквер «Мечта» готовятся к наплыву посетителей
• Осмотр славянского ДК: пациент, скорее, мертв, чем жив
• Сборная Славянска одержала победу в легкоатлетическом кроссе
• «Серебро» Клеменко, «бронза» Зубкова и Семейко
21 марта 2017
• В Славянске пройдут митинг и концерт
• Трое славянцев подхватили сальмонеллу
• На Химике не работает флюорограф
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Комментарии к статье «Почему в Славянске возникла очередь «на анализы»»
«Пришла в поликлинику с направлением на анализы, а мне выдали номерок на начало апреля. За это время много чего может случиться», - с такими жалобами в редакцию «ТВ плюс» обратились читатели-пенсионеры. Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились к начальнику отдела здравоохранения Елене Джим.