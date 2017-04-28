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Фотофакт

Эффект проседания

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Антон Скворцов
26 апреля 2017 Просмотров: 179 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начиная с 20 апреля, в Славянске проходит неделя охраны труда, сообщила и. о. начальника УСЗН Ольга Лисицкая.

Проведен городской смотр, в котором приняли участие более 100 предприятий. На 5 предприятиях побывала профильная комиссия. Подведение итогов и награждение победителей конкурса состоится в пятницу, 28 апреля.

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Комментарии к статье «В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда»

Начиная с 20 апреля, в Славянске проходит неделя охраны труда, сообщила и. о. начальника УСЗН Ольга Лисицкая.

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