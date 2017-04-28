Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

|27 апреля 2017
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Уникальный скифский меч, датируемый V веком н. э., обнаруженный в Славянском районе, наконец-то попал в руки специалистов-реставраторов.
Напомним, что артефакт был безвозмездно передан Славянскому краеведческому музею осенью 2016 года в рамках интерактивного проекта «Музей открыт на ремонт». Поскольку на Донбассе нет лицензированных учреждений, которые занимались бы реставрацией подобных объектов, сотрудники музея начали подыскивать специалистов. Сначала связались с краеведами из Харькова, потом, благодаря настойчивости коллектива, на эксклюзивную находку удалось обратить внимание экспертов из столицы. Проблема заключалась в отсутствии средств на транспортировку меча в Киев. Но здесь музей поддержал местный бизнес. Один из предпринимателей Славянска внес необходимую для этого сумму, и экспонат отправился в Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины.
На церемонии передачи артефакта присутствовали министр культуры Евгений Нищук, а также другие чиновники министерства, представители НАНУ, известные археологи и сотрудники центра реставрации. Комментируя событие, Евгений Нищук отметил, что сделанная под Славянском археологическая находка имеет важное значение для историографии Донетчины и всей Украины.
«Символично, что как раз на том рубеже, где сейчас наши современные украинские рыцари-воины отстаивают целостность государства, сражались и в V-VI веках. Это было очень давно, но «болевые точки» совпадают» - сказал министр.
В настоящее время привезенный из Славянска артефакт находится в Институте электросварки имени Евгения Патона, где его подвергнут рентгенографии. Эта процедура позволит получить радиоскопическое и радиографическое изображение находки. На их основании специалисты смогут определить состав металла, рассмотреть декоративные элементы рукояти и, соответственно, более точно классифицировать экспонат по времени и статусу владевшего им воина. «Очевидно, этот меч был выкован индивидуально для конкретного воина. Несмотря на то, что состояние меча некритично, его сохранение требует срочной реставрации, и мы начнем ее уже в ближайшее время», - поделился своим мнением художник-реставратор Виктор Голуб.
В целом, как планируется, процесс реставрации займет около полугода, после чего меч вернут в Славянский краеведческий музей для публичного экспонирования. Правда, есть еще один, не решенный пока нюанс. Чтобы выставить меч на обозрение посетителей, нужно заказать и изготовить специальный экспозиционный бокс. Надеемся, что меценаты Славянска помогут музею и в этом вопросе, если, конечно, их не опередит городское руководство.
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• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
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• В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда
• Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка
• В Славянске объявлен очередной субботник
• Мастера спорта получили удостоверения
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Уникальный скифский меч, датируемый V веком н. э., обнаруженный в Славянском районе, наконец-то попал в руки специалистов-реставраторов.