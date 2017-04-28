 

facebook twitter vkontakte одноклассники google+ Yandex



Loading...

Фотофакт

Эффект проседания

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

Павел Коротенко
27 апреля 2017 Просмотров: 235 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Скифский меч, предварительно датируемый V веком н. э., краеведческому музею передал один из горожан. Он, в свою очередь, выкупил артефакт у нашедших его жителей Славянского района.

Уникальный скифский меч, датируемый V веком н. э., обнаруженный в Славянском районе, наконец-то попал в руки специалистов-реставраторов.

В сфере министерского внимания

Напомним, что артефакт был безвозмездно передан Славянскому краеведческому музею осенью 2016 года в рамках интерактивного проекта «Музей открыт на ремонт». Поскольку на Донбассе нет лицензированных учреждений, которые занимались бы реставрацией подобных объектов, сотрудники музея начали подыскивать специалистов. Сначала связались с краеведами из Харькова, потом, благодаря настойчивости коллектива, на эксклюзивную находку удалось обратить внимание экспертов из столицы. Проблема заключалась в отсутствии средств на транспортировку меча в Киев. Но здесь музей поддержал местный бизнес. Один из предпринимателей Славянска внес необходимую для этого сумму, и экспонат отправился в Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины.

На церемонии передачи артефакта присутствовали министр культуры Евгений Нищук, а также другие чиновники министерства, представители НАНУ, известные археологи и сотрудники центра реставрации. Комментируя событие, Евгений Нищук отметил, что сделанная под Славянском археологическая находка имеет важное значение для историографии Донетчины и всей Украины. 

«Символично, что как раз на том рубеже, где сейчас наши современные украинские рыцари-воины отстаивают целостность государства, сражались и в V-VI веках. Это было очень давно, но «болевые точки» совпадают» - сказал министр.

Процедура распознавания

В настоящее время привезенный из Славянска артефакт находится в Институте электросварки имени Евгения Патона, где его подвергнут рентгенографии. Эта процедура позволит получить радиоскопическое и радиографическое изображение находки. На их основании специалисты смогут определить состав металла, рассмотреть декоративные элементы рукояти и, соответственно, более точно классифицировать экспонат по времени и статусу владевшего им воина. «Очевидно, этот меч был выкован индивидуально для конкретного воина. Несмотря на то, что состояние меча некритично, его сохранение требует срочной реставрации, и мы начнем ее уже в ближайшее время», - поделился своим мнением художник-реставратор Виктор Голуб.

В целом, как планируется, процесс реставрации займет около полугода, после чего меч вернут в Славянский краеведческий музей для публичного экспонирования. Правда, есть еще один, не решенный пока нюанс. Чтобы выставить меч на обозрение посетителей, нужно заказать и изготовить специальный экспозиционный бокс. Надеемся, что меценаты Славянска помогут музею и в этом вопросе, если, конечно, их не опередит городское руководство.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

Также в разделе

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

— 28 апреля 2017 —

В славянском исполкоме 25 апреля состоялось второе заседание рабочей группы, созданной для изучения вопроса о дальнейшем использовании памятника архитектуры местного значения – «Виллы «Мария».

Читать далее ⇒

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

— 28 апреля 2017 —

Поскольку пленарное заседание 17-й сессии районного совета совпало с очередной годовщиной трагедии на ЧАЭС, мероприятие началось с минуты молчания в память о ликвидаторах аварии.

Читать далее ⇒

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

— 28 апреля 2017 —

Пока в Славянске не отреставрировали собственный парк аттракционов, местную детвору приходится возить в соседний Краматорск, Благо, по меркам большого города 15 км дороги серьезным расстоянием не считаются.

Читать далее ⇒

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

— 28 апреля 2017 —

Процесс ямочного ремонта продолжает будоражить умы депутатов горсовета и представителей общественных организаций. Очередные дискуссии на данную тему, которая, признаться, уже набила изрядную оскомину, на прошлой неделе разгорались дважды.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев»

Уникальный скифский меч, датируемый V веком н. э., обнаруженный в Славянском районе, наконец-то попал в руки специалистов-реставраторов.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

Фонтан готовят к запуску

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Забрался в детский лагерь

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Бесплатные лекарства получили больше шестисот славянцев

Как потратят экофонд

О прививках и доступных лекарствах

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Не в своих санях

Заскоки

В сухом остатке

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Мастера спорта получили удостоверения

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

28 апреля 2017

Забрался в детский лагерь

Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта

Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая

Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору

Сбережения в обмен на виртуальный телевизор

В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог

27 апреля 2017

За сутки на блокпостах задержали 4 человек

При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске

«Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку

Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский

Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев

«Музыкальный батальон» в Славянске

Не в своих санях

26 апреля 2017

Игорь Паньков: «Что такое радиация, мы не понимали»

В Славянске вспомнили подвиг чернобыльцев

Учеба возобновилась

Флюорограф на Химике: процесс пошел

Грейдеровку улиц взяли на контроль

В Славянске идет смотр-конкурс по охране труда

Фонтан готовят к запуску

Жители Химика боятся, что рухнет многоэтажка

В Славянске объявлен очередной субботник

Мастера спорта получили удостоверения

Экологическими проектами займется область

Артема и Лесному обеспечат бесперебойное водоснабжение

В Славянске задержали бандероль с «кайфом»

Организатору «референдума» дали 5 лет с испытательным сроком

25 апреля 2017

Медальный хет-трик Верняева и «бронза» Радивилова в упражнениях на кольцах

Зантарая и Белодед – чемпионы Европы по дзюдо

В Славянске состоялся чемпионат Донецкой области по рукопашному бою

Паспорт Украины: кому ID, а кому бумажный вариант

  • VK
  • FB
  • OK
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...

Новости газеты «ТВ плюс»

добавить на Яндекс
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top