Виды и технические особенности швейных машин

С момента выпуска первой швейной машины прошло более двухсот лет и за это время устройство претерпело множество изменений. Современное швейное оборудование стало удобным и доступным, а количество выполняемых операций уже измеряется сотнями.

По своему назначению швейные машинки делятся на классы:

Промышленные – для высокоскоростной работы в заводских условиях.

Профессиональные – для обслуживания мастерских и небольших швейных цехов.

Бытовые – для любительского использования.

На цену изделий влияет количество заявленных функций и качество самих устройств – в более дешевых моделях корпус и детали выполняются не из металла, а из пластмассы или облегченных сплавов.

​ Основные виды машинок

По своей конструкции бытовые швейные машинки подразделяются на три вида:

Электромеханические – позволяют выполнять все базовые операции, создавать простые и декоративные швы, обметывать край ткани, работать с пуговицами.

Компьютерные – удобные и наглядные в эксплуатации, оснащены микропроцессором и дисплеем. В этих устройствах команды запускаются не только автоматически по предустановленным шаблонам, но и программируются в ручном режиме.

Вышивальные – самые сложные и дорогие изделия, управляемые встроенным компьютером. С помощью такого оборудования реализуется вышивка по наиболее необычным схемам.

Челнок – сердце каждой швейной машинки

За качество и скорость работы швейного оборудования отвечает челнок, который бывает трех типов: вращающийся, вертикальный и горизонтальный.

Челнок горизонтального типа часто используется в швейных машинках среднего класса и считается максимально распространенным. Он удобен в эксплуатации, не нуждается в смазке и не шумит. Однако такой челнок не подходит для работы с толстыми нитками.

Вертикальный челнок отличается надежностью и способен выдерживать сильные нагрузки, но не может вращаться на большой скорости. Обычно он встречается в дешевых швейных машинах бытового назначения.

Вращающийся механизм устанавливается в промышленные машины и бытовые устройства высокого ценового диапазона. Он рассчитан на работу с грубыми и толстыми тканями, а также поддерживает высокоскоростной режим. Его необходимо регулярно смазывать и категорически нельзя разбирать.

Существует еще несколько важных параметров, от которых зависит функциональность швейной машины. «Число строчек» влияет на возможность обрабатывать деликатную ткань, а «сила прокола» и «регулирование лапки» определяют способность прошивать строчки на плотном материале.