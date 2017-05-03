Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая

|3 мая 2017
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Аппаратное совещание 3 мая стартовало нетрадиционно: в начале заседания пожелал выступить глава общественной организации «Слов'янська січь» Василий Хоменко. Городской голова Вадим Лях попытался объяснить активисту, что все желающие могут взять слово после рассмотрения оперативных вопросов, но тот был непреклонен. Идти на конфликт мэр не стал.
Взойдя на трибуну, Хоменко зачитал обращение, адресованное мэру города, а также отделам культуры, образования, семьи и молодежи.
Прежде всего, он проинформировал присутствующих о том, что 9 Мая в 9:00 «Союз патриотов Славянщины» организует шествие от центральной площади до памятника героям Второй мировой войны (очевидно, имеется в виду монумент Славы в центральном парке, - прим.), где состоится возложение цветов и минута молчания. Присоединиться к мероприятию он пригласил всех желающих.
«8 и 9 Мая — дни памяти погибших во Второй мировой войне. К сожалению, не все вернулись живыми из боя. Их подвиг навсегда в нашем сердце», - заявил он, призвав воздержаться от проведения «громких концертов с танцами и развлечениями» в память о погибших.
Особый акцент активист сделал на том, что, по его мнению, 8 и 9 Мая не могут использоваться представителями политических сил в качестве площадок для пиара. В связи с этим он обратился к властям с просьбой оградить жителей города от агитации политическими партиями и народными депутатами, в особенности от представителей «Оппозиционного блока» и лично Натальи Королевской. «Если Королевская будет продолжать провокации в Славянске, «Союз патриотов Славянщины» и общегородское собрание «Вече» будут поднимать вопрос о запрете ее пребывания в городе и Славянском районе. Просим обеспечить безопасность в дни проведения мероприятий», - подытожил Хоменко.
Также он напомнил, что ранее с просьбой к Наталье Королевской не принимать участия в мероприятиях 9 Мая обратился городской общественный совет.
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• На Артема будут менять электросчетчики
• Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая
• В новом помещении «Теплицы» обнаружился еще один этаж
• Молодежь открыла в микрорайоне Артема новую детскую площадку
• Подведены итоги конкурса по охране труда
• Дело директора и лесника, попавшихся на взятке, передано в суд
• Озеленение Славянска: шаг вперед, два назад
2 мая 2017
• В Славянске состоялся турнир по боулингу
• Сборная Славянска выиграла командный зачет чемпионата Донецкой области по дзюдо
• Достижения славянских спортсменов на чемпионате Украины по жиму лежа
• «Вольники» Славянска завоевали 10 наград
• Чемпионат Донецкой области по боевому самбо
• Серебряные медали Богданова и Гончарова
• Джошуа – Кличко: четыре нокдауна, страшный апперкот и огромные гонорары
• В центральном парке облагораживают вход
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• Спор из-за виллы «Мария» переходит в фазу затяжного конфликта
• Где чьи ветераны: на районной сессии обсуждали празднование 9 Мая
• Виды и технические особенности швейных машин
• Краматорский парк аттракционов ждет славянскую детвору
• Сбережения в обмен на виртуальный телевизор
• В Славянске продолжаются споры о качестве ремонта дорог
27 апреля 2017
• За сутки на блокпостах задержали 4 человек
• При поддержке Госкино: «Дни украинского кино» в Славянске
• «Валенсия» пригласила будущих «мини-мисс» в сладкую сказку
• Деньги на славянский психологический центр дали американцы и Папа Римский
• Славянский скифский меч передан на реставрацию в Киев
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Комментарии к статье «Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая»
Аппаратное совещание 3 мая стартовало нетрадиционно: в начале заседания пожелал выступить глава общественной организации «Слов'янська січь» Василий Хоменко. Городской голова Вадим Лях попытался объяснить активисту, что все желающие могут взять слово после рассмотрения оперативных вопросов, но тот был непреклонен. Идти на конфликт мэр не стал.