Глава «Слов'янської січи» призвал воздержаться от концертов и развлечений 9 Мая

Аппаратное совещание 3 мая стартовало нетрадиционно: в начале заседания пожелал выступить глава общественной организации «Слов'янська січь» Василий Хоменко. Городской голова Вадим Лях попытался объяснить активисту, что все желающие могут взять слово после рассмотрения оперативных вопросов, но тот был непреклонен. Идти на конфликт мэр не стал.

Взойдя на трибуну, Хоменко зачитал обращение, адресованное мэру города, а также отделам культуры, образования, семьи и молодежи.

Прежде всего, он проинформировал присутствующих о том, что 9 Мая в 9:00 «Союз патриотов Славянщины» организует шествие от центральной площади до памятника героям Второй мировой войны (очевидно, имеется в виду монумент Славы в центральном парке, - прим.), где состоится возложение цветов и минута молчания. Присоединиться к мероприятию он пригласил всех желающих.

«8 и 9 Мая — дни памяти погибших во Второй мировой войне. К сожалению, не все вернулись живыми из боя. Их подвиг навсегда в нашем сердце», - заявил он, призвав воздержаться от проведения «громких концертов с танцами и развлечениями» в память о погибших.

Особый акцент активист сделал на том, что, по его мнению, 8 и 9 Мая не могут использоваться представителями политических сил в качестве площадок для пиара. В связи с этим он обратился к властям с просьбой оградить жителей города от агитации политическими партиями и народными депутатами, в особенности от представителей «Оппозиционного блока» и лично Натальи Королевской. «Если Королевская будет продолжать провокации в Славянске, «Союз патриотов Славянщины» и общегородское собрание «Вече» будут поднимать вопрос о запрете ее пребывания в городе и Славянском районе. Просим обеспечить безопасность в дни проведения мероприятий», - подытожил Хоменко.

Также он напомнил, что ранее с просьбой к Наталье Королевской не принимать участия в мероприятиях 9 Мая обратился городской общественный совет.