Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям

|4 мая 2017
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Имя Петра Дудника (на фото) в Славянске известно, наверное, каждому. Волонтер, пастор церкви «Добрая весть», учредитель приюта «Паруса надежды», зачинатель программы «Украина без сирот», отец восьмерых детей, шестеро из которых - приемные. Теперь, говорит Петр Дудник, детей у него девять. Еще одного приемного сына семья поддерживает на расстоянии. Маленький Джоэл живет в приюте в Кении.
С пятимесячным африканским малышом славянский волонтер познакомился в 2014 году, во время своего первого миссионерского визита в Кению. Среди множества воспитанников христианского приюта в поселении Кисуму Джоэл выделялся загипсованной рукой. Оказалось, мальчишка был в тягость своей матери, и она решила избавиться от него. На тот момент ребенку исполнилось всего два месяца, и мамаша, поразмыслив, пришла к выводу, что лучше всего будет его утопить. Поскольку с водой в Кении туго, топить сына стала в туалете, окуная головой вниз. Тельце не проходило в слив, и тогда женщина сломала детскую ручку, чтобы ребенок провалился в канализацию - и исчез навсегда. Малыш так кричал, что сбежались соседи. Беднягу отобрали у матери, и отнесли миссионерам в приют с надеждой, что они его примут.
- Сейчас Джоэлу три с половиной года. Мы высылаем деньги на его содержание, поддерживаем его. Привезти в Украину его проблематично, и не потому, что чернокожий ребенок будет чувствовать себя дискомфортно. В Кении процветают коррупция и бюрократия. Усыновить ребенка иностранцу там также непросто, как и в Украине. В целом процесс потянет на 30-50 тыс. долларов. Поэтому пока помогаем на расстоянии, - рассказывает Петр Дудник.
Он говорит, что к миссионерской поездке в Африку его вела сама жизнь. В семье их было пять детей, и каждого родители учили реагировать на чужую боль. Мама передавала сыновьям и дочерям нехитрую библейскую мудрость: тот, кто обижает сирот, вдов и переселенцев - лезет к Богу в глаз. Это знание Петр носит в сердце всегда.
В 1990-х он с единомышленниками первым в Славянске начал кормить детей улиц. Позднее эта инициатива переросла в создание приюта «Паруса надежды». Детей не только кормили, одевали, учили - в них вкладывали христианские заповеди. Но оказалось, что, вырастая, некоторые все же возвращаются к той жизни, из которой их упорно вытаскивали.
- Тогда мы поняли, что даже самый прекрасный детский дом не заменит ребенку семью. Так началась программа усыновления, которая постепенно превратилась во всеукраинскую, - говорит волонтер.
За прошедшие годы с его легкой руки усыновлено более сотни детей. Свою первую некровную малышку семья Дудник приняла в 3 недели. Позднее повзрослевшая Рамина напишет в школьном сочинении: «Родного ребенка мама 9 месяцев носит под сердцем, а приемного - в сердце». Ее отец сегодня делится нелегким опытом - взять ребенка, это значит отдать себя.
Следующим огромным этапом в жизни Петра Дудника и его единомышленников стали события 2014 года. Когда в Славянск пришла беда, они организовывали пункты горячего питания. А потом начали вывозить людей. Начиная с мая и до самого освобождения в день волонтеры «Доброй вести» вывозили из города до 150 человек. Лежачих больных и стариков отправляли в Харьков, передавая на руки другим активистам. Тех, кому некуда было податься, сначала размещали в Святогорске, потом перевозили вглубь страны. Назад в Славянск везли продукты, которые раздавали тем, кто остался.
Эта работа не прекращается по сей день. На линии фронта в серой зоне расположены 28 христианских миссий «Доброй вести», где всегда готовы помочь.
- Откликаться на чужую боль - это нормально, это потребность человеческой души. Ведь недаром вся страна помогала Славянску. Недаром славянцы зимой 2015-го, как свою, приняли беду переселенцев из Дебальцево. Недаром нынешней зимой помогали авдеевцам, - говорит Петр Дудник.
Откликнуться на боль африканской Кении еще в 2013 году ему предложил единомышленник, волонтер из Мариуполя Геннадий Мохненко. Поехать удалось в феврале 2014-го. За три недели тогда славянец побывал в нескольких городах и двух пустынях, расположенных на территории страны.
- Главная проблема там - отсутствие воды. Женщины вынуждены носить воду за 20 км. Они идут группками по несколько человек: одна канистра на голове и еще две - в руках. Мужчины в этом не участвуют, о гендерном равенстве здесь никто не слышал, - говорит волонтер.
В стране работают несколько христианских миссий, есть фонды благотворительных организаций со всего мира. Но богатая ресурсами Африка по-прежнему остается бедной.
- В ту, первую поездку я познакомился с волонтером из Америки. Он ходил в футболке с надписью: «Мы здесь не для того, чтобы менять Африку. Мы для того, чтобы помочь людям». Тогда я подумал, что это - правильная установка. Поменять установившийся уклад сложно. Кения соседствует с Руандой, Угандой, Сомали. Вооруженные отряды оттуда постоянно совершают набеги. Правительство как-то контролирует ситуацию в больших городах, но стоит выехать туда, где кончается асфальт, и ты понимаешь, что это - другая жизнь, - делится воспоминаниями Петр Дудник. - Да и в столице государства Найроби из 4 млн. человек половина живет на свалках.
Тогда он твердо понял, что обязательно приедет сюда еще. Во-первых, потому что здесь растет новый сын Джоэл. А во-вторых, - для того, чтобы помочь.
Приземлившись в Борисполе 28 февраля 2014 года, Дудник не сразу понял. что происходит в стране. А потом было не до Кении. Первоочередная помощь требовалась Славянску.
Новая поездка состоялась в начале весны 2017-го. Летели через Стамбул, вместе с пересадками путь занял около 12 часов. Потом еще по 9 часов по бездорожью ехали в Кисуму, пустыни Туркана и Масаи: туда - где они были нужнее.
За три года, потрясших Украину, жизнь кенийцев поменялась мало. Все такая же пыль, бедность, болезни и отсутствие воды. Чтобы добыть ее, люди копают ямы в устьях пересохших рек. Иногда такая яма достигает глубины 3 метра. Постепенно на дне скапливается вода, оттуда ее и берут, проходя путь в несколько десятков километров.
- Мы ехали, а вдоль дорог стояли дети. Они просили не монетки, не сладости, просили - пить, - говорит миссионер.
На деньги, которые удалось собрать перед поездкой, закупали воду и развозили по школам. Посещали тюрьмы для подростков и приюты для маленьких сирот.
Кения - бывшая английская колония. Основная религия в стране - протестантская. Но, по мнению славянца, активно работают лишь миссионерские программы из разных стран. На официальном уровне все уходит во внешний антураж. А международные миссии, которые везут сюда европейские идеи и ценности, наталкиваются на непонимание. Ну какое гендерное равенство в стране, где процветает полигамия и женщина в среднем рожает 7-8 детей. Обычно лишь трое из них доживают до 15 лет. Лучше бы на эти деньги вырыли колодцы, поставили насосы и провели в поселения воду, считает украинец.
Белых здесь называют музунгу. Взрослые понимают, что приехали они сюда не с пустыми руками, и значит, можно чем-то поживиться. А вот дети проявляют непосредственность. С удивлением рассматривают волосинки на белокожих руках, трогают гладкие волосы и быстро проникаются доверием. Волонтеры привезли маленьким жителям пустыни конфеты. Дети смотрели с недоумением и ели их вместе с фантиками. Такое лакомство встретилось им впервые в жизни. Мороженое, которое музунгу раздавали в одной из школ, сначала не пошло. Бумажные стаканчики с чем-то холодным казались абсолютно несъедобными. Потом кто-то распробовал, и все стали просить добавки.
- Меня часто спрашивают, почему мы помогаем африканским детям, ведь нашим сейчас тоже плохо. Конечно, у нас сейчас - беда. Но обычно так говорит тот, кто не оказывает помощь никому. А если у человека есть сердце, его хватает на всех. Мы должны помогать, чтобы у нас не развился так называемый интернатский комплекс. Это когда человек, попавший в беду, считает, что ему все должны, - говорит Петр Дудник.
В эту поездку, глядя на кенийскую детвору, он понял, насколько неправильной была надпись на футболке американца. Теперь волонтер точно знает: нужно не просто помогать. Нужно менять страну.
- Для этого нужна стратегия. Нужно работать с новым поколением, давать образование, обучать библейским ценностям. Но не механически, а на уровне рефлексов вырабатывая навыки: воровать нельзя, желать чужого - нельзя, обижать слабых - нельзя. Только так можно создать нормальное общество. Впрочем, все это подходит и для Украины, - говорит волонтер Дудник.
В следующую поездку, которая намечена на зиму 2018 года, он планирует взять с собой 13-летнюю дочь. Чтобы она, как и отец, знала - чужой беды не бывает.
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Комментарии к статье «Кения VS Донбасс: почему Петр Дудник помогает африканским детям»
Имя Петра Дудника (на фото) в Славянске известно, наверное, каждому. Волонтер, пастор церкви «Добрая весть», учредитель приюта «Паруса надежды», зачинатель программы «Украина без сирот», отец восьмерых детей, шестеро из которых - приемные. Теперь, говорит Петр Дудник, детей у него девять. Еще одного приемного сына семья поддерживает на расстоянии. Маленький Джоэл живет в приюте в Кении.