Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен

В этом году на модернизацию очистных сооружений Славянского водоканала из областного экологического фонда планируется израсходовать 15 миллионов гривен. На что пойдут эти деньги, рассказал заместитель начальника производственно-технического отдела предприятия Александр Шаповалов.

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Александр Шаповалов объяснил, что анонсированную сумму можно условно разделить на две части. Первая, в размере 8 миллионов, будет израсходована на окончание реконструкции, которая стартовала пять лет назад и на которую из областного экофонда должно было быть потрачено 5 млн. 850 тысяч грн.

Реконструкция на очистных сооружениях «Славгорводоканала» началась осенью 2012 года. К тому моменту оборудование изветшало насколько, что в любой момент грозило выйти из строя. Часть проектов, касающихся замены электрооборудования, удалось реализовать за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития. Ремонт конструкций, зданий и сооружений проводился за счет «экологических» денег.

Работы, финансируемые областью, неоднократно останавливались — как озвучивалось, по причине несвоевременного финансирования. В итоге деньги были освоены не полностью, а реконструкция так и не завершена. Восьми миллионов должно хватить, чтобы довести ее до логического конца. Сумма взята с учетом роста цен на товары и услуги, произошедшего за последние годы.

Что касается оборудования, за восемь миллионов должны быть доделаны пара отстойников — первичный и вторичный, а также песколовки (устройства для отфильтровывания твердого осадка, - прим.) Кроме того, деньги пойдут на ремонт зданий — замену кровель, окон, дверей и прочего.

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Вторая часть финансирования, а именно семь миллионов гривен, будет направлена на подготовку к переходу на новую технологию очистки хозфекальных вод.

Дело в том, объясняет Александр Шаповалов, что сейчас применяется биологический метод, при котором используются микроорганизмы — они «переваривают» органические соединения. Метод был изобретен в 1950-60 годы, когда неорганические вещества — фосфаты и прочее — не применялись в быту в тех объемах, как сейчас. «Раньше в составе стоков неорганических соединений было 1-2%. По мере развития химии их доля постоянно увеличивалась, и тенденция такова, что она будет расти и дальше», - уверен Александр Шаповалов. Между тем, перерабатывать химические вещества бактерии неспособны. Таким образом, определенная часть неорганических соединений попадает в природную среду, минуя процесс утилизации. Стало быть, существует острая необходимость в применении инновационных методов очистки, которые позволят исправить этот недостаток.

С такой целью планируется подписание договора с киевским предприятием, которое специализируется на внедрении передовых технологий фильтрации сточных вод в промышленности и коммунальном хозяйстве. Представители фирмы уже встречались с руководством города и департамента капитального строительства Донецкой облгосадминистрации (как мы уже сообщали, заниматься реализацией проекта за «экологические» средства будет область).

На разработку проектно-сметной документации по всем запланированным мероприятиям (включая корректировку проекта незавершенной реконструкции и разработку по внедрению новой технологии) будет потрачено 339 тысяч гривен.

При этом Александр Шаповалов отмечает, что выделенных из областного экологического фонда денег для полномасштабного внедрения инноваций не хватит. Эта сумма позволит обеспечить безаварийную работу объектов и, так сказать, создать задел для будущей модернизации.

«Пятнадцатью миллионами мы не перейдем на новые технологии. У нас будут очень качественные очистные сооружения с биологической очисткой. А дальше будем ставить вопрос о том, что нам нужно переходить», - объясняет Александр Шаповалов.

В перечень мероприятий, которые предполагается реализовать на 7 миллионов гривен, вошли: установка ультразвуковых приборов учета стоков, поступающих на очистные сооружения; установка нержавеющих решеток для улавливания крупногабаритного мусора; замена щитовых затворов на первичных и вторичных отстойниках; ремонт трех иловых камер на вторичных отстойниках; установка электроприводов на задвижки (сейчас их приходится открывать-закрывать вручную).

Предусмотрена модернизация аэротенков, где происходит бактериальная очистка стоков. В перечень мероприятий по завершению начатой реконструкцией эти объекты не вошли. Между тем, их состояние внушает серьезные опасения – требуют замены аварийные участки воздуховодов, по которым подается кислород для поддержания жизнедеятельности бактерий, а также ограждения, площадки и лестницы, по которым передвигается обслуживающий персонал.

Замены требует один из двух трансформаторов, рассчитанный на 1000 киловольт-ампер, на трансформатор меньшей мощности – 630 кВА (первый трансформатор был заменен ранее).

Требует решения вопрос с иловым осадком, который образуется в процессе очистки стоков. Сейчас он переправляется на иловые пруды по пятикилометровому напорному трубопроводу, который уже порядком прохудился и периодически рвется. В советское время ил использовался Ясногоровским совхозом в качестве удобрения, сейчас он оказался никому не нужен. Переход же на новую технологию очистки подразумевает отказ от илопровода с иловыми картами и строительство специального цеха, в котором сырой осадок будет сушиться и формироваться в брикеты. В результате получится то же органическое удобрение, на которое, возможно, найдутся покупатели.

Наконец, подготовка к внедрению инноваций предполагает использование для обеззараживания очищенных стоков гипохлорита натрия - в отличие от применяемого сейчас хлора, этот препарат совершенно безопасен.

«Вообще же, если говорить о том, много это (15 млн., - прим.) или мало, - наверняка мало», - резюмирует Александр Шаповалов. Ведь, кроме всего вышеперечисленного, ремонта требует подъездная дорога протяженностью километр с лишним. Также на очистных, которые считаются стратегическим объектом, нет ограждения, и на их территорию может беспрепятственно зайти кто угодно. Устранение этих недостатков потребует, пожалуй, еще несколько миллионов.