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Фотофакт

Память и примирение

Детский пленэр возродил «Синього птаха»

Светлана Вьюниченко
11 мая 2017 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В праздничный день 2 мая в селе Прелестном на базе музея народной архитектуры, быта и творчества состоялся второй детский пленэр «Синій птах». В нем приняли участие около 30 юных художников из Славянска и Славянского района.

Как рассказала организатор мероприятия, научный сотрудник музея Светлана Непочатова, впервые детский пленэр здесь провели в прошлом году. По уже сложившейся традиции, его посвятили памяти самобытного художника, краеведа, организатора детской художественной студии, основателя музея Александра Шевченко. 

Название для пленэра выбрали не случайно. «Синій птах» - так называлась основанная Александром Шевченко художественная студия,  давшая начало знаменитому Прелестненскому музею. Мероприятие проходило на его подворье. Натуру для своих работ дети выбирали самостоятельно. Благо, постройки конца 19 веке и прекрасная природа открывали широкий простор для творчества. Советы юным живописцам давали педагоги-руководители изостудий: Елена Шестопалова, Александр Черный и Оксана Дашивец.

Как и положено художественному сейшену, «Синій птах» не ограничился творческой частью. Организаторы провели для детей экскурсию музеем, вместе с педагогами ребята посетили старинную усадьбу рода Бантышей. Закончился праздник живописи вручением грамот и сладким столом. 

Директор музея народной архитектуры и быта, дочь его основателя Ирина Тишина, подводя итоги насыщенного творчеством дня, рассказала о том, что для себя считает делом чести возрождение «Синього птаха» - теперь в виде детского пленэра.

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Комментарии к статье «Детский пленэр возродил «Синього птаха»»

В праздничный день 2 мая в селе Прелестном на базе музея народной архитектуры, быта и творчества состоялся второй детский пленэр «Синій птах». В нем приняли участие около 30 юных художников из Славянска и Славянского района.

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