|11 мая 2017
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В праздничный день 2 мая в селе Прелестном на базе музея народной архитектуры, быта и творчества состоялся второй детский пленэр «Синій птах». В нем приняли участие около 30 юных художников из Славянска и Славянского района.
Как рассказала организатор мероприятия, научный сотрудник музея Светлана Непочатова, впервые детский пленэр здесь провели в прошлом году. По уже сложившейся традиции, его посвятили памяти самобытного художника, краеведа, организатора детской художественной студии, основателя музея Александра Шевченко.
Название для пленэра выбрали не случайно. «Синій птах» - так называлась основанная Александром Шевченко художественная студия, давшая начало знаменитому Прелестненскому музею. Мероприятие проходило на его подворье. Натуру для своих работ дети выбирали самостоятельно. Благо, постройки конца 19 веке и прекрасная природа открывали широкий простор для творчества. Советы юным живописцам давали педагоги-руководители изостудий: Елена Шестопалова, Александр Черный и Оксана Дашивец.
Как и положено художественному сейшену, «Синій птах» не ограничился творческой частью. Организаторы провели для детей экскурсию музеем, вместе с педагогами ребята посетили старинную усадьбу рода Бантышей. Закончился праздник живописи вручением грамот и сладким столом.
Директор музея народной архитектуры и быта, дочь его основателя Ирина Тишина, подводя итоги насыщенного творчеством дня, рассказала о том, что для себя считает делом чести возрождение «Синього птаха» - теперь в виде детского пленэра.
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• В краеведческом музее открылась выставка работ юных умельцев
• Детский пленэр возродил «Синього птаха»
10 мая 2017
• Через Славянск прошла «Велика українська хода»
• Славянск отметил День Победы
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• Санэпидслужба занялась разработкой карты обитания клещей
• О текущем ремонте и разметке дорог
• На центральной площади обновили сцену
• На Соборной площади состоялась выставка военной ретротехники
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• ФК «Славянск» на «Химике» уступил «Сапфиру»
• Десятый титул «Будивельника», чемпионство «ТИМ СКУФ»
• Золотая награда Артура Ромащенко
• Сборная Славянска выиграла чемпионат Донецкой области по самбо
• «Ювентус» отправится в Кардифф
• КДЮСШ «Славхлеб» занял третье место на областном турнире по мини-футболу
8 мая 2017
• В Святогорске стало одним оружейным схроном меньше
• Пользователи Google были атакованы злоумышленниками
• Десятикратные: «Шахтер» - чемпион Украины по футболу
5 мая 2017
• В школе №4 делают основание для футбольного поля с искусственным покрытием
• Перепутал, убил и пытался сжечь
• Что сделают на славянских очистных за 15 миллионов гривен
4 мая 2017
• Патриотический автопробег в память о погибших воинах
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• Частный сектор ринулся за справками для субсидий
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В праздничный день 2 мая в селе Прелестном на базе музея народной архитектуры, быта и творчества состоялся второй детский пленэр «Синій птах». В нем приняли участие около 30 юных художников из Славянска и Славянского района.