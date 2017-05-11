Детский пленэр возродил «Синього птаха»

В праздничный день 2 мая в селе Прелестном на базе музея народной архитектуры, быта и творчества состоялся второй детский пленэр «Синій птах». В нем приняли участие около 30 юных художников из Славянска и Славянского района.

Как рассказала организатор мероприятия, научный сотрудник музея Светлана Непочатова, впервые детский пленэр здесь провели в прошлом году. По уже сложившейся традиции, его посвятили памяти самобытного художника, краеведа, организатора детской художественной студии, основателя музея Александра Шевченко.

Название для пленэра выбрали не случайно. «Синій птах» - так называлась основанная Александром Шевченко художественная студия, давшая начало знаменитому Прелестненскому музею. Мероприятие проходило на его подворье. Натуру для своих работ дети выбирали самостоятельно. Благо, постройки конца 19 веке и прекрасная природа открывали широкий простор для творчества. Советы юным живописцам давали педагоги-руководители изостудий: Елена Шестопалова, Александр Черный и Оксана Дашивец.

Как и положено художественному сейшену, «Синій птах» не ограничился творческой частью. Организаторы провели для детей экскурсию музеем, вместе с педагогами ребята посетили старинную усадьбу рода Бантышей. Закончился праздник живописи вручением грамот и сладким столом.

Директор музея народной архитектуры и быта, дочь его основателя Ирина Тишина, подводя итоги насыщенного творчеством дня, рассказала о том, что для себя считает делом чести возрождение «Синього птаха» - теперь в виде детского пленэра.