Забрать нельзя оставить: куда девать пьяных, подобранных на улице

«Нашего родственника положили в горбольницу №1. Навещая его, мы неоднократно наблюдали отвратительную картину. Прямо на полу первого этажа лежат какие-то бомжи, от них исходит ужасный запах, под ними - лужи мочи. Причем почему-то этих граждан сюда привозит скорая», - с письмами и звонками подобного содержания, наверное, приходится иметь дело каждой славянской редакции. «ТВ плюс» не стала исключением.

Исключить инсульт или кому

Отметим, что «странные личности», о которых говорится в обращениях читателей, чаще всего оказываются жителями города, которых в состоянии алкогольного опьянения, подобрала на улицах «скорая помощь». В виду отсутствия в Славянске специализированного заведения, где им могли бы оказать помощь, таких пациентов привозят в горбольницу №1. Такая ситуация сложилась отнюдь не вчера. Она продолжается более десяти лет, и судя по всему, не имеет решения не только в рамках отдельно взятого города, но и всей страны.

- А куда мы их повезем, в кардиологию или роддом?, - эмоционально отвечает на вопрос, почему именно горбольница №1, начальник горздравотдела Елена Джим.

Она объясняет, что в данной ситуации прежде всего медики должны исключить другие заболевания, которые могут маскироваться под видом опьянения. издающий бессвязные звуки, лежащий на дороге человек, может быть трезвым, но в состоянии инсульта или комы.

- Оставить таких людей без помощи мы не можем. Поэтому их доставляют в больницу, где за этими пациентами ведется наблюдения. По-настоящему, в медицинском вмешательстве нуждаются единицы из них. Остальным нужно просто проспаться. Но если бросить их на улице, люди могут элементарно замерзнуть, - говорит Елена Джим.

Кому нужен пьяный сосед по палате

По словам сотрудников лечебного учреждения, класть подобных пациентов в палаты, где лечатся «настоящие» больные, они не могут. Ведь немного придя в себя, человек «под градусом» способен устроить дебош, в результате чего страдают окружающие.

- Кто-то может кричать матом несколько часов подряд, кто-то ведет себя крайне агрессивно. Тогда мы вызываем правоохранителей, - рассказывают медики.

По словам начальника отдела здравоохранения, в апреле нынешнего года за ночь привезли семь пациентов с алкогольным опьянением. Полицию из-за них пришлось тогда тревожить дважды.

По словам сотрудников медучреждения, для таких пациентов отведена комната на первом этаже. Кроватей в ней нет. Сначала пробовали класть пьяных на деревянные каталки. Но уже через неделю они пропитываются стойким запахом мочи. Имелась и еще одна проблема - с каталок граждане в алкогольном опьянении часто падали, что было чревато травмами. В итоге решено было остановиться на низеньких пластиковых лежаках, по типу пляжных. Но часто подобные пациенты лежать на них не желают, примащиваясь прямо на полу. Тогда, признаются сотрудники больницы, никто их на лежак укладывать не будет.

«Где мобила, брат?» А также специи, носки и деньги

Большой проблемой являются и вопросы, так сказать, материального характера. Зачастую, проспавшись, такие граждане не обнаруживают при себе денег, мобильных телефонов или других имевшихся ранее ценностей. По их логике, все это похитили сотрудники больницы. Тот факт, что они определенное время в практически бессознательном состоянии лежали где-то на дороге, в их сознании никак с потерей не связывается.

- В чем нас только не обвиняли: то мы носки какие-то присвоили. Недавно барышня, которая разносит мелкие товары по электричкам, заявляла. что мы у нее кулинарные приправы и специи похитили. Говорила, такое добро всем вам нужно. Про деньги уже и молчим, некоторые ходят сюда по несколько дней, настаивают. что при них «зарплата была», - улыбаются медработники. Но это - горькие улыбки.

Как рассказали на станции скорой помощи, подбирая граждан с алкогольным опьянением, они составляют опись имеющегося у тех имущества. Но, как правило, ни денег, ни телефонов у подобных пациентов к моменту приезда врачей уже нет.

Проблема государственного масштаба

Стоит заметить, что горбольница №1 не одинока в своей непрофильной проблеме. Все те же «прелести» имеют и сотрудники травматологического отделения городской клинической больницы. Туда привозят пьяных со следами крови - чтобы исключить травматическую кому и шок.

- Это общегосударственная проблема. Мы общались с коллегами из других городов, там выхода тоже не нашли, - признается Елена Джим.

Сами врачи видят решение вопроса в введении штрафов. Зачастую, говорят они, такие пациенты отнюдь не являются асоциальными элементами. У тех просто не хватает средств, чтобы упиться до беспамятного состояния. Если бы протрезвевший гражданин вынужден был заплатить за вызов полиции, приезд скорой, пребывание в лечебном учреждении и плюс к этому оплатить штраф за моральный ущерб и асоциальное поведение, в следующий раз он бы подумал, стоит ли пьяному падать на улице.