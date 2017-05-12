Кто самый богатый из первых руководителей Славянска

Прошлогодние изменения в отечественном законодательстве заметно расширили перечень чиновников и членов их семей, которым вменяется в обязанность ежегодно заполнять электронную декларацию с указанием имущества и доходов за предыдущий год. В сегодняшнем номере газеты мы предлагаем читателям познакомиться с декларациями высших должностных лиц Славянска.

Вадим Лях

Славянский городской голова Вадим Лях за минувший год заработал в должности мэра 187,225 тыс. грн. Также в декларации Вадима Ляха за 2016 года фигурирует взятый в «Ощадбанке» кредит размером 30,8 тыс. грн. Денежные активы городского головы указаны в сумме 35 тыс. USD. Еще 20 тыс. USD обозначены как средства, одолженные третьим лицам.

В числе родственников мэр Славянска указал свою дочь, Юлию Лях, на которую ничего не задекларировано. В то же время в списке членов семьи нет отца городского головы Михаила Ляха, который является собственником земельного участка в 531 кв. м. и жилого дома в Славянске площадью 103,5 кв. м. Оба объекта задекларированы Вадимом Ляхом в разделе «недвижимое имущество».

В графах «объекты незавершенного строительства», «ценное движимое имущество», «транспортные средства», «ценные бумаги», «корпоративные права» и «нематериальные активы» славянский городской голова поставил прочерки.

Жан Ким

В перечне объектов недвижимого имущества секретарь Славянского городского совета Жан Ким указал два земельных участка в Славянске площадью 1 тыс. и 4 тыс. кв.м., два арендуемых земельных участка в селе Рубцы Лиманского района (680 и 200 кв. м.), садовый (дачный) дом в селе Рубцы (103,2 кв.м.) и арендуемый в Славянске земельный участок (915 кв.м.). Также секретарь горсовета владеет такими объектами незавершенного строительства как жилой дом в Славянске (447,7 кв. м.) и 16,7 % размещенного в Славянске офисного помещения площадью 221,7 кв. м. В разделе «ценное движимое имущество» Жан Ким задекларировал ювелирное изделие – часы ZENITH с крокодиловым ремешком, приобретенные в 2010 году за 160 тыс. грн. Транспортный парк декларанта состоит из автомобиля Mersedes-Benz модели S 350 L, 2013 года выпуска, бортового прицепа ПА-004 ибрига модели F-800, 2008 года выпуска.

Корпоративные права Жан Ким имеет в двух частных предприятиях: 25 % в ООО«Славэнергопром» и 30 % в ООО «Бриз». В перечне доходов за 2016 год он указал три цифры: 196,516 тыс. грн. – получены в качестве зарплаты, 188 грн. – за сдачу имущества в аренду, бонусы от «Приватбанка» – 304 грн. Наличные денежные активы обозначены суммой 2 млн. грн. Эти деньги значатся как одолженные третьим лицам. Среди финансовых обязательств секретаря горсовета – кредит размером 11,661 тыс. грн., взятый в «Ощадбанке» в 2015 году. Следует отметить, что Жан Ким – единственный декларант, указавший в отчетности не только доходы, но и расходы за 2016 год. В этом разделе показаны 31,4 тыс. грн,, потраченные на приобретение объектов недвижимого имущества.

Среди субъектов декларирования значится также жена Татьяна Богданец, дочь Анастасия Ким и сын Иван Ким. Татьяна Богданец владеет следующими объектами недвижимости: земельный участок в селе Рубцы площадью 2,5 тыс. кв.м., квартира в Славянске (55 кв.м.), жилой дом (81,4 кв.м.) в н. п. Дорошевка Ямпольского района Винницкой области, два земельных участка по 188,82 тыс. кв.м. – н. п. Буша Ямпольского района. Кроме того, Татьяна Богданец арендует нежилое помещение в Славянске площадью 112,1 кв.м. Корпоративные права супруги Жана Кима - это 33 % собственности в предприятии ООО «Славинтербизнес». Доходы Татьяны Богданец за прошлый год указаны в таком объеме: 49,5 тыс. грн. за отчуждение движимого имущества, 4,745 тыс. грн. - социальные выплаты из УСЗН, 9,694 тыс. грн. - сдача имущества в аренду. Ее денежные активы составляют 1,4 млн. грн. (одолжены третьим лицам).

Валентина Шаульская

Заместитель Славянского городского головы по вопросам социально экономического развития города и стратегического планирования; планирования и учета бюджета и финансов; содействия развитию предпринимательства; транспорта и связи; торговли и сферы услуг; защите прав потребителей Валентина Шаульская за предыдущий год заработала по основному месту работы 272,583 тыс. грн., еще 53,191 тыс. грн. она получила в виде пенсии. Среди объектов недвижимости чиновницы указаны квартира в Славянске (52,6 кв. м.), и 25 % права собственности на квартиру площадью 53,6 кв. м.

В декларации заммэра также указан ее муж Владимир Шаульский, который владеет автомобилем ВАЗ-21099, 2008 года выпуска и 4-я гаражами в Славянске (25, 36, 24 и 24 кв. м.)

Дмитрий Сиваш

Заместитель Славянского городского головы по вопросам инвестиционной политики; внешнеэкономических связей, туризма и курортной сферы; взаимодействия с правоохранительными органами; экологии и природных ресурсов; рационального использования земельных ресурсов; архитектуры и градостроительства; семьи, молодежи, физкультуры и спорта Дмитрий Сиваш в числе объектов недвижимости указал 33,3 % права собственности на квартиру в Славянске площадью 66,9 кв. м. Кроме того, в декларации чиновника зачем-то указана квартира (98 кв. м.)ъекты недвижимости - я - 12 редств чета Подлесных хранит вне баков: Юрий , совладельцем которой он не является. Что касается транспортных средств, то Дмитрий Сиваш пользуется по доверенности автомобилем Honda Accord, 2006 года выпуска, собственником которого является третье лицо. Заработная плата декларанта в должности заместителя мэра за 2016 год составила 251,8 тыс. грн., имеющиеся наличные средства указаны в размере 350 тыс. грн.

Юрий Подлесный

Заместитель Славянского городского головы по вопросам образования; социальной защиты населения; культуры; службы по делам детей; охраны здоровья, внутренней политики и общественных организаций Юрий Подлесный среди субъектов декларирования указал жену Анну Подлесную и 3 дочерей Полину-Викторию, Софию-Людмилу и Александру-Татьяну.

Принадлежащие Юрию Подлесному объекты недвижимости - это земельный участок в Славянском районе площадью 1 тыс. кв. м. и квартира в Славянске площадью 82,8 кв. м. Также заместитель городского головы является собственником автомобиля KIA Carens, 2008 года выпуска. За 2016 год чиновник заработал по основному месту работы 235,335 тыс. грн. и 80,632 тыс. грн. получил в виде процентов. Как можно понять, этот вид дохода связан с размещенными в банковских учреждениях вкладами: в «Укрсоцбанке» – 200 тыс. грн., в «Ощадбанке» – 2,5 тыс. USD.

Супруга Юрия Подлесного владеет тремя квартирами в Славянске (площадью 41,1, 28,3 и 28,3 кв. м). За прошлый год Анна Подлесная получила в виде зарплаты 138,549 тыс. грн. в качестве процентов – 33, 051 тыс. грн. (на ее счету в «Укрсоцбанке» значится 200 тыс. грн.) Что касается наличных средств, то Юрий Подлесный указал 13 тыс. USD, его жена – 12 тыс. USD.

Елена Огаркова

Управляющая делами Славянского исполкома Елена Огаркова владеет земельным участком (878 кв. м.) и жилым домом (238,5 кв. м.) в пос. Мирный Славянского района, а также земельным участком в Славянске (1 тыс. кв. м.) Кроме того, Елена Огаркова является совладельцем 4-х квартир в Славянске с одинаковой площадью в 65,1 кв. м. В категории «транспортные средства» управделами указала автомобиль Volkswagen Passat. Ее супруг Сергей Огарков владеет автомобилем Honda Accord, которым пользуется совместно с Дмитрием Сивашом.

Доходы Елены Огарковой за минувший год указаны по двум позициям: 222,778 тыс. грн. – зарплата и 12,012 тыс. грн., полученные как ежемесячная одноразовая помощь при рождении ребенка. Муж чиновницы по основному месту работы (КП «АТП 052814») заработал за 2016 год 78,062 тыс. грн.

Константин Черников

Для полноты картины мы отразили доходы руководителей Славянского района. Поскольку должность главы РГА на сегодняшний день остается вакантной, нам пришлось ограничится декларацией председателя Славянского районного совета Константина Черникова.

В составе своей семьи Константин Черников указывает дочь Юлию, жену Татьяну (владеет земельным участком в селе Малиновка площадью 20,001 тыс. кв. м.) и отца, Георгия Ивановича (владеет жилым домом в Славянске площадью 89 кв. м.) Сам Константин Черников является собственником земельного участка площадью 9 тыс. кв. м. в селе Богородичное и автомобиля DAEWOO Gentra, 2013 года выпуска.

Доход руководителя районного депкорпуса за 2016 год состоял из: 193,966 тыс. грн., полученных по основному месту работы, благотворительной помощи от БФ «Відродження Слов`янщини» в размере 1,9 тыс. грн., 5 тыс. грн., указанных как доход от отчуждения движимого имущества (транспортного средства) и 1,705 тыс. грн. – проценты от вклада в Приватбанке, где размещено 11,6 тыс. грн. Супруга декларанта заработала в прошлом году 80,056 тыс. грн., его отец получил в виде пенсии 26,018 тыс. грн. Наличных средств в декларации Константина Черникова не указано.