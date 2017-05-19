Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию

Похоже, восстановление детского сада №26 на улице Ярослава Мудрого (Урицкого) войдет в историю Славянска как самый долгий и скандальный ремонт дошкольного учреждения. Работы, которые начались еще при Неле Штепе, все никак не могут закончиться.

В прошлом году процесс перешел в фазу судебного разбирательства, которое продолжается до сих пор.

Напомним, что вторая часть ремонта, и именно утепление здания и благоустройство территории, началась в 2015 году в бытность и. о. мэра Олега Зонтова. Подрядчиком стало лисичанское предприятие «Термо-Златополь». Планировалось, что работы будут завершены до конца года. Однако в срок подрядчики не уложились, а после смены городского руководства у них начались трения с заказчиком, которым выступает КП «СлавУКС». Дошло до открытого конфликта между городским головой Вадимом Ляхом и директором «Термо-Златополя» Валерием Бешенко. Власти и заказчик были недовольны качеством выполненных работ, подрядчик же ссылался на объективные обстоятельства, в частности, постоянные корректировки проектно-сметной документации, которые не позволили выполнить работы в срок.

В итоге в прошлом году «СлавУКС» подал иск в Хозяйственный суд Харькова. Как объяснил директор предприятия Геннадий Дубров, в нем значились претензии касаемо обустройства кессона для сбора хозфекальных стоков. Заказчик работ утверждает, что объект был выполнен не по проекту и не выполнял своего назначения, поэтому платить подрядчику за выполненные работы (речь идет о сумме порядка 400 тысяч гривен) отказывается. В апреле суд вынес решение в пользу истца. По словам Геннадия Дуброва, решение также обязывает расторгнуть договор с подрядчиком.

Однако вердикт суда не вступил в силу, поскольку руководитель «Термо-Златополя» решил его оспорить. Заседание апелляционного суда назначено на 26 июня.