День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях

|24 мая 2017
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В этом году День вышиванки, который Украина отмечает каждый третий четверг мая, пришелся на 18-е число. Славянск отреагировал на дату красочным шествием по улицам города.
Вдохновившись опытом прошлогоднего празднования, которое собрало около полутысячи участников, в нынешнем году организаторы мероприятия – представители общественных организаций и профильных отделов исполкома - решили не изобретать велосипед и повторить программу с еще большим размахом. К сожалению, из-за погодных условий некоторые ее элементы, как например, выступление детских творческих коллективов, пришлось отменить. Тем не менее на общей атмосфере события это почти не отобразилось.
В 18:00 с центральной городской площади выдвинулась яркая колонна одетых в вышиванки горожан. Точное количество участников шествия определить сложно, но, похоже, что было их не меньше, чем год назад - колонна растянулась почти на квартал. Возглавляли шествие воспитанники студии танца «Фо степ», которые на всем протяжении маршрута пританцовывали под звучавшие из динамиков украинские песни, приглашая всех прохожих присоединиться к празднику. Некоторые, поддавшись молодежному задору и патриотическим чувствам, соглашались.
Пройдя торжественным маршем по улицам Шевченко, Банковской (Юных Коммунаров) и Университетской (Ленина), участники празднования вернулись на Соборную площадь, где началась вторая часть программы – хороводы, танцы и игры. Представители общественной организации «Слов`янська січ» провели импровизированный конкурс по нескольким номинациям: «самый стильный образ», «самый колоритный коллектив», «самая нарядная семья» и пр. Победителям вручили грамоты и призы – приобретенный волонтерами спортинвентарь. Кроме того, всем детям достались сладкие пряники, изготовленные местными кондитерами специально ко Дню Европы. Поскольку, в связи с объявленным трауром, этот праздник отменили, приготовленные для него сладости порадовали юных участников парада вышиванок.
Следует отметить, что состоявшаяся вечером 18 мая общегородская программа стала лишь заключительным пунктом празднования Дня вышиванки в Славянске, ведь этот вид национальной одежды можно было видеть в городе уже с утра – на школьниках и студентах, работниках частных и бюджетных организаций А еще больше – в социальных сетях, где фотографии одетых в вышиванки славянцев превзошли своим количеством поток информационных новостей.
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• СБУ рекомендовало Славянску лишить Кобзона звания почетного гражданина
• День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях
• Среди славянских выпускников 36 претендуют на медали
• В Былбасовке открылась первая в области опорная школа
23 мая 2017
• Чемпионат Украины по рукопашному бою
• В Киеве состоялась финальная часть Футбольного кубка ЮНИСЕФ
• Над входом в центральный парк появилось название
• Жертвами политических репрессий в Славянске стали больше тысячи человек
• Спортивная одежда для девушек. Важные советы удачного выбора
• В Славянске открыли памятную доску Андрею Ременюку
• Перфораторы – основные функции и преимущества аппарата
19 мая 2017
• Разведчица «Тася» - какой Славянск запомнит фронтовика Второй мировой Татьяну Зайцеву
• Три года спустя: под Славянском продолжают появляться памятные знаки
• Детсад №26: «СлавУКС» выиграл суд, подрядчик подал апелляцию
• На Артема и в центре - снова автоворы
• Славянск получил оборудование для тренажерных площадок
• За сколько предлагают купить здание бывшего загса
• Газон на улице Батюка озеленяют поэтапно
• Срок выдачи справок на назначение субсидий продлен
18 мая 2017
• В окрестностях Николаевки снова добывают песок из древнего кургана
• Славянская полиция нашла мать 5-летней «потеряшки»
• Дело Нели Штепы будут слушать заново в четвертый раз
• «Шахтер» пополнил копилку 11-м Кубком Украины
• «Остров приключений» и хамам от «Тисиды» - новые открытия будущих «Мини-мисс Славянск»
• Мечта сбывается: в Славянске появилась семейная аллея
• Киевские студенты привезли в Славянск «Гаївки»
17 мая 2017
• Почему в городе проблемы с водой
16 мая 2017
• Команда ООШ №5 Славянска приняла участие в финале Школьной футзальной лиги Украины
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В этом году День вышиванки, который Украина отмечает каждый третий четверг мая, пришелся на 18-е число. Славянск отреагировал на дату красочным шествием по улицам города.