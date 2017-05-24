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Фотофакт

Активный выходной

День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях

Павел Коротенко
24 мая 2017 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В этом году День вышиванки, который Украина отмечает каждый третий четверг мая, пришелся на 18-е число. Славянск отреагировал на дату красочным шествием по улицам города.

Вдохновившись опытом прошлогоднего празднования, которое собрало около полутысячи участников, в нынешнем году организаторы мероприятия – представители общественных организаций и профильных отделов исполкома - решили не изобретать велосипед и повторить программу с еще большим размахом. К сожалению, из-за погодных условий некоторые ее элементы, как например, выступление детских творческих коллективов, пришлось отменить. Тем не менее на общей атмосфере события это почти не отобразилось.

В 18:00 с центральной городской площади выдвинулась яркая колонна одетых в вышиванки горожан. Точное количество участников шествия определить сложно, но, похоже, что было их не меньше, чем год назад - колонна растянулась почти на квартал. Возглавляли шествие воспитанники студии танца «Фо степ», которые на всем протяжении маршрута пританцовывали под звучавшие из динамиков украинские песни, приглашая всех прохожих присоединиться к празднику. Некоторые, поддавшись молодежному задору и патриотическим чувствам, соглашались.

Пройдя торжественным маршем по улицам Шевченко, Банковской (Юных Коммунаров) и Университетской (Ленина), участники празднования вернулись на Соборную площадь, где началась вторая часть программы – хороводы, танцы и игры. Представители общественной организации «Слов`янська січ» провели импровизированный конкурс по нескольким номинациям: «самый стильный образ», «самый колоритный коллектив», «самая нарядная семья» и пр. Победителям вручили грамоты и призы – приобретенный волонтерами спортинвентарь. Кроме того, всем детям достались сладкие пряники, изготовленные местными кондитерами специально ко Дню Европы. Поскольку, в связи с объявленным трауром, этот праздник отменили, приготовленные для него сладости порадовали юных участников парада вышиванок.

Следует отметить, что состоявшаяся вечером 18 мая общегородская программа стала лишь заключительным пунктом празднования Дня вышиванки в Славянске, ведь этот вид национальной одежды можно было видеть в городе уже с утра – на школьниках и студентах, работниках частных и бюджетных организаций А еще больше – в социальных сетях, где фотографии одетых в вышиванки славянцев превзошли своим количеством поток информационных новостей.

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Комментарии к статье «День вышиванки по-славянски: массовое шествие, конкурсы и фото в соцсетях»

В этом году День вышиванки, который Украина отмечает каждый третий четверг мая, пришелся на 18-е число. Славянск отреагировал на дату красочным шествием по улицам города.

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