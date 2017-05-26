Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики

Выращиванием кофе на экспорт занимаются около пятидесяти стран мира. Самые крупные обороты принадлежат Бразилии, охватывающей порядка 35% всего рынка. Далее идут Вьетнам, Индонезия, Колумбия, Перу и Эфиопия.

Наибольшую ценность представляют два вида кофе: Арабика (Аравийский кофе) и Робуста (Конголезский кофе). Каждый вид включает в себя несколько сортов, которые могут значительно отличаться по вкусу. Даже зерна одного сорта, выросшие в разных климатических зонах, уже не будут похожи друг на друга.

На вкус кофе влияет степень обжарки бобов, купаж и способ обработки исходного сырья, который бывает сухим и мокрым:

промытая Арабика обладает сильным запахом и немного кислит, просушенная Арабика придает напитку хороший классический вкус.

Зерна кофе Робуста чаще всего обрабатывают влажным методом, исключение составляют высококачественные и элитные бобы.

Кому принадлежит рынок?

Приблизительно 70% от общемировых продаж приходятся на долю Арабики. Робуста соответственно занимает около 30% рынка. Такой перевес в сторону Аравийского кофе не случаен - его считают наиболее вкусным и самым ароматным. Основу многих кофейных смесей составляют зерна именно этого вида.

Что касается напитков, то для их приготовления используется либо моносорт, либо специально подобранный купаж. В идеале для купажирования берутся бобы минимум пяти разных сортов, а кроме этого, нередко смешивается Арабика и Робуста.

Аравийский кофе считается более дорогим видом, поскольку затраты на его выращивание превышают стоимость производства зерен Робусты. Конголезские деревья выгоднее культивировать, так как они мало подвержены заражению вредителями, лучше переносят прохладный климат и славятся высокой урожайностью.

Чем же знаменита Робуста?

Не стоит преуменьшать важность и значимость Конголезского кофе. Его сорта часто присутствуют в купажах различных ценовых категорий, а так называемая “коммерческая смесь” включает в себя 70% зерен Арабики и 30% зерен Робусты. Смеси могут составляться в любых соотношениях: 50/50, 30/70 и даже 10/90.

Добавление Робусты выгодно по нескольким причинам:

она образует пенку,

придает плотность,

повышает крепость.

Робуста считается максимально подходящим сырьем для приготовления напитков в автоматических машинах. Практически все виды растворимого кофе состоят только из бобов этого вида (порошковое, сублимированное, гранулированное).

Конголезский кофе крепче Аравийского почти в два раза, его добавляют с целью увеличения тонизирующего действия. Но самое главное - благодаря Робусте можно получить пышную и достаточно стойкую пенку, которая так ценится любителями эспрессо.