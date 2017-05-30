Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины

|30 мая 2017
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В Славянске, Львове и Ивано-Франковске помянули героев, погибших 29 мая 2014 года. У нас траурный митинг, посвященный третьей годовщине крушения вертолета Ми-8, состоялся у памятного знака, установленного невдалеке от места падения сбитого боевиками транспорта.
Три года назад экипаж вертолета, выполняя задачу по доставке продуктов и ротации личного состава, при взлете с горы Карачун попал под залп ПЗРК. В катастрофе погибли 12 украинских военных: 6 бойцов Нацгвардии и 6 военнослужащих спецроты милиции из Ивано-Франковска. 29 мая 2017-го на месте их гибели собрались боевые побратимы, чтобы вместе с местными активистами и представителями органов власти вспомнить события трагического дня и почтить память павших товарищей.
Старшим по званию на борту сбитого вертолета был генерал-майор Сергей Кульчицкий, стоявший у истоков создания Национальной гвардии Украины. Весной 2014 года он сумел перенаправить пыл рвущихся на передовую майдановцев в русло военной подготовки, разрушить стену враждебности между добровольцами Евромайдана и правоохранителями-спецназовцами и создать из них боеспособное подразделение. Вспоминая своего командира, подчиненные называют его образцом настоящего боевого офицера, который постоянно бывал в самых горячих точках и по-отечески заботился о каждом из бойцов. За проявленный героизм генерал-майор НГУ Сергей Кульчицкий посмертно удостоен звания Героя Украины. 11 воинов АТО, погибших вместе с ним, награждены орденом "За мужество" І-й степени.
Скорбно сознавать, какую страшную цену платит сегодня Украина за свою независимость и соборность. Четвертый год земля восточных регионов страны напитывается кровью украинских патриотов, скрепивших своей смертью ментальную связь между Донбассом и остальными регионами. Подтверждением этой связи служит тот факт, что поминальные мероприятия в честь погибших под Славянском военнослужащих прошли 29 мая и на западе Украине: во Львове, где похоронен генерал Кульчицкий, и в Ивано-Франковске, откуда были родом погибшие спецназовцы.
В подбитом террористами вертолете находились военнослужащие Нацгвардии Украины: генерал-майор Сергей Кульчицкий, полковник Сергей Бульдович, майор Виталий Курилович, капитан Сергей Кравченко, прапорщик Валентин Билошкурский, прапорщик Виктор Липский и бойцы спецроты милиции УМВД Украины в Ивано-Франковской области: старший лейтенант Петр Беспалько, старший лейтенант Василий Семанюк, старший прапорщик Владимир Шарабуряк, прапорщик Владимир Лисенчук, старшина Петр Остапьюк, старший сержант Виктор Яковьяк.
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• Зачем «Преображению Господнему» земля возле бывшего ДК Артема
• В центре Славянска восстанавливают водовод
• Реконструкция тротуаров и покупка фрезы откладываются из-за несостоявшихся торгов
• В Славянске придумали, как поставить новые светофоры
• Для молодежного центра в Славянске область выделила 300 тысяч гривен
• Основные игроки кофейного рынка: Робуста против Арабики
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• Фотовыставка «Неизвестность»: боль одна по обе стороны конфликта
• Еще трое пособников террористов задержаны правоохранителями
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• В начале июня будет два праздника: «Мини-мисс Славянск-2017» и День рождения «Аллюра»
• В Славянском краеведческом музее проходит выставка лучших художников города
24 мая 2017
• В Славянске выступит еще один военный оркестр
• Что не в порядке - документы или квалификация
• Собак ловят, но насколько успешно - пока непонятно
• Мэр пока не хочет говорить о повышении тарифов на воду
• До уваги споживачів послуг поштового звязку
• Как в Славянске организовали выдачу справок о составе семьи
• Новые достижения славянских «вольников»
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Комментарии к статье «Погибший под славянском экипаж вертолета поминали в трех городах Украины»
В Славянске, Львове и Ивано-Франковске помянули героев, погибших 29 мая 2014 года. У нас траурный митинг, посвященный третьей годовщине крушения вертолета Ми-8, состоялся у памятного знака, установленного невдалеке от места падения сбитого боевиками транспорта.