Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня

Начиная с понедельника, 29 мая, в Славянске открылись 17 пришкольных лагерей и три детские площадки без питания. Об этом рассказала замначальника гороо Марина Хохлова.

По ее словам, в целом лагеря посещают более 1,9 тыс. учащихся. В подавляющем большинстве это школьники младшего звена. Лагеря, где обеспечивается питание детворы, работают до 14:00. Площадки закрываются в 12:00. В летнем пришкольном лагере дети имеют возможность посещать бассейн, бесплатные кинопоказы детского фестиваля. Во многих заведениях предлагают дополнительное изучение иностранных языков.

- Лагеря не открылись лишь в некоторых школах по объективным причинам. Например, лагерь в этом году не работает в ООШ №13, где идет ремонт. Площадки действуют на базе Центра детско-юношеского творчества, Станции юных техников и ООШ №19. Открыть там лагерь не представляется возможным, поскольку в данный момент закрыта школьная столовая, - объяснила Марина Хохлова.

Добавим, что пришкольные лагеря и площадки будут работать 22 июня. После этого СЮТ и ЦДЮТ также отправятся на каникулы.