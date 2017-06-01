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Фотофакт

Площадка для детства

Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня

Светлана Вьюниченко
1 июня 2017 Просмотров: 84 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Начиная с понедельника, 29 мая, в Славянске открылись 17 пришкольных лагерей и три детские площадки без питания. Об этом рассказала замначальника гороо Марина Хохлова.

По ее словам, в целом лагеря посещают более 1,9 тыс. учащихся. В подавляющем большинстве это школьники младшего звена. Лагеря, где обеспечивается питание детворы, работают до 14:00. Площадки закрываются в 12:00. В летнем пришкольном лагере дети имеют возможность посещать бассейн, бесплатные кинопоказы детского фестиваля. Во многих заведениях предлагают дополнительное изучение иностранных языков. 

- Лагеря не открылись лишь в некоторых школах по объективным причинам. Например, лагерь в этом году не работает в ООШ №13, где идет ремонт. Площадки действуют на базе Центра детско-юношеского творчества, Станции юных техников и ООШ №19. Открыть там лагерь не представляется возможным, поскольку в данный момент закрыта школьная столовая, - объяснила Марина Хохлова.

Добавим, что пришкольные лагеря и площадки будут работать 22 июня. После этого СЮТ и ЦДЮТ также отправятся на каникулы.

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Комментарии к статье «Пришкольные лагеря будут работать до 22 июня»

Начиная с понедельника, 29 мая, в Славянске открылись 17 пришкольных лагерей и три детские площадки без питания. Об этом рассказала замначальника гороо Марина Хохлова.

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