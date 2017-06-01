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Фотофакт

Площадка для детства

Цирк уехал, свалка осталась

Антон Скворцов
1 июня 2017 Просмотров: 8 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба доложила о том, что на прошлой неделе была убрана несанкционированная свалка в районе домов №№22-30 на улице Королева.

В связи с этим хочется обратить внимание на тот факт, что после гастролей цирка «Кобзов» на пустыре за водоканалом также появилась стихийная свалка. И хотя с момента отбытия артистов прошло уже полторы недели, мусор и навоз лежат там до сих пор.

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Комментарии к статье «Цирк уехал, свалка осталась »

Заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба доложила о том, что на прошлой неделе была убрана несанкционированная свалка в районе домов №№22-30 на улице Королева.

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ФК «Славянск» победил «Шахтер»

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В «Славгорводоканале» появилась еще одна веб-камера

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