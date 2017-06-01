Цирк уехал, свалка осталась

Заместитель начальника УЖКХ Ольга Заруба доложила о том, что на прошлой неделе была убрана несанкционированная свалка в районе домов №№22-30 на улице Королева.

В связи с этим хочется обратить внимание на тот факт, что после гастролей цирка «Кобзов» на пустыре за водоканалом также появилась стихийная свалка. И хотя с момента отбытия артистов прошло уже полторы недели, мусор и навоз лежат там до сих пор.