Осовременивание, увеличение стажа, ликвидация спецпенсий: чего ждать от пенсионной реформы

На прошлой неделе Кабмин опубликовал проект пенсионной реформы, которая в случае принятия парламентом вступит в действие с 1 октября 2017 года. О том, какие нововведения ожидают украинских пенсионеров, рассказал первый заместитель начальника Славянского объединенного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Сергей Скрипниченко (на фото).

ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА

Главная цель реформы — ликвидация дефицита Пенсионного фонда, который к настоящему времени достиг катастрофических размеров. Так, в 2015 году собственные поступления Фонда составляли 171 млрд. гривен при 95-миллиардной дотации из госбюджета. В 2016 эти цифры достигли значений в 114 и 145 млрд. гривен, а в 2017-м – 142 и 141 млрд. соответственно.

Главной причиной столь резкого роста дефицита поступлений стало снижение ставки единого социального взноса с 38% до 22%. Вторая причина в том, что плательщиками единого социального взноса в Украине являются 10,5 млн. человек из 26 миллионов трудоспособного населения, а получают пенсии двенадцать млн. «Минимальная заработная плата сейчас – 3200 гривен, ставка единого социального взноса – 22%. Три тысячи двести умножить на двадцать два процента - получается порядка семисот гривен. То есть семьсот гривен платим, а средняя пенсия по Украине - 1812 гривен», - объясняет Сергей Скрипниченко.

Применимо к Славянску цифры выглядят следующим образом. В городе насчитывается 36 тысяч официально работающих граждан (с учетом предприятий, переместившихся с неподконтрольной территории Донецкой области). На учете в управлении Пенсионного фонда состоят 94 тысячи пенсионеров, то есть в 2,5 раза больше. Собственные поступления городского управления ПФ насчитывают около 1,2 миллиона гривен, тогда как на выплату пенсий в месяц необходимо порядка 150 млн.

ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ: ЧТО ЭТО И ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО

Первым и наиболее важным нововведением является так называемое осовременивание пенсионных выплат, которое не проводилось на протяжении последних пяти лет.

Расчет пенсий осуществляется согласно формуле П=ЗП*КЗ*КС, где ЗП — размер заработной платы (средняя зарплата работника за три года до выхода на пенсию), КЗ - коэффициент заработной платы (отношение зарплаты работника к средней по народному хозяйству), КС – коэффициент страхового стажа (сейчас равен 1,35).

Осовременивание - это применение при перерасчете пенсий той величины средней заработной платы, которая используется для назначения пенсий в настоящее время. Так, для тех, кто выходил на пенсию до 2008 года, этот показатель составлял 1197 гривен. Для тех, кто выходит на пенсию в 2017 году, сумма равняется 3764 гривням. «Таким образом, при одинаковом страховом стаже и коэффициенте заработной платы выплаты отличаются почти в 3 раза в зависимости от того, в каком году человек выходит на пенсию. То есть те, кто вышел на пенсию позже, получают больше тех, кто ушел раньше», - объясняет Сергей Скрипниченко.

После вступления в силу пенсионной реформы будет выполнен перерасчет пенсий согласно вышеуказанной формуле, где в качестве первого показателя будет использована величина средней зарплаты в 3764 грн.

Вместе с тем, авторы законопроекта решили уменьшить коэффициент страхового стажа с 1,35 до 1. Тем самым пенсия, которая при перерасчете повысится благодаря увеличению средней зарплаты, одновременно снизится на 35%. Это не коснется только тех, кто выйдет на пенсию до конца нынешнего года. С 2018 года для назначения пенсий коэффициент страхового стажа уменьшится до единицы. Вывод следующий: те, кто выйдет на пенсию в этом году, получат пенсию на 35% больше, чем те, кто выйдет в следующем.

Кроме того, законопроект предусматривает порядок индексации пенсий, которая будет осуществляться в зависимости от роста средней зарплаты, размера инфляции и т. д.

СТРАХОВОЙ СТАЖ: ДЛЯ НАЧАЛА — 25 ЛЕТ

Законопроектом предлагается увеличить страховой стаж, необходимый для назначения пенсий.

В 2004 году, когда был принят Закон «Об общеобязательном пенсионном страховании», для пенсии по возрасту было достаточно проработать пять лет. С 1 октября 2011 года этот срок увеличили до 15 лет. С 1 января 2018 года минимальный стаж предлагается увеличить сразу до 25 лет.

Чтобы смягчить последствия такого шага для будущих получателей пенсий, вводится временная государственная социальная помощь неработающим гражданам, которые по достижении 60 лет не имеют необходимого страхового стажа. Ее будет выплачивать управление соцзащиты.

В перспективе, до 2028 года страховой стаж планируется поэтапно увеличить до 35 лет. Расчет делается на то, что, начав работать в 25 лет, к 60-ти годам человек заработает достаточно средств, чтобы получать пенсию.

КОМУ ОСТАВЯТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

Еще одно новшество, которое предлагает реформа - упразднение механизмов, согласно которым назначались пенсии госслужащим, научным работникам, должностным лицам органов местного самоуправления, работникам прокуратуры. Согласно законопроекту, данным категориям работников пенсия будет назначаться на общих основаниях, согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Спецпенсии оставят только военнослужащим, ликвидаторам аварии на ЧАЭС и судьям.

Тем пенсионерам, которые уже получают специальные пенсии, будет выполнено осовременивание наравне с остальными. Если в результате окажется, что размер пенсии увеличится, ее автоматически переведут на «общий» закон. Если же человек захочет по-прежнему получать ее по спецзакону, ему придется написать заявление.

ЖЕНЩИНАМ ВЕРНУТ «НЕДОРАБОТАННЫЕ» ПЕНСИИ

Положительный момент в законопроекте ожидает женщин, которые вышли на пенсию досрочно и тем самым потеряли определенную часть пенсии. Речь идет о 2011 годе, когда для женщин ввели поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет. За досрочный выход на пенсию (при наличии 30-летнего трудового стажа) сумма выплат уменьшалась на 0,5% за каждый месяц. Допустим, если женщина должна была выйти на пенсию в 58 лет, а вышла в 55, то теряла 18% пенсии. Причем эта практика сохранялась даже по достижении пенсионного возраста.

Законопроект же вводит так называемый зеркальный принцип, который предусматривает снятие ограничений по истечении срока, равного периоду досрочного выхода на пению. Иными словами, если женщина вышла на пенсию на 6 месяцев раньше срока, то спустя такое же время после достижения пенсионного возраста пенсия ей будет выплачиваться в обычном размере.

ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ ПЕНСИЙ ЕСВ ПОВЫСЯТ НА 15%

Еще одно новшество касается льготных пенсий, которые назначаются на производствах с вредными условиями труда и которые предприятие должно возмещать до достижения работником пенсионного возраста. Реформой предлагается заменить возмещение льготных пенсий повышенной ставкой ЕСВ (единого соцвзноса) – 37% для работников по первому списку, 29% - по второму списку.

Наша справка

В Украине насчитывается 11,9 млн. пенсионеров. 7,5 миллиона из них - женщины, 4,4 млн. - мужчины.

Подавляющее большинство пенсионеров – более 9 млн. человек – получают пенсию по возрасту. Пенсии по выслуге лет получают 693 тысячи человек, социальную пенсию в размере 946 гривен – 95 человек.

Средний размер пенсии на сегодняшний день составляет 1828 грн. В пересчете на твердую валюту это будет 66 долларов.